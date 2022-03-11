بوريل يعترف: أخطأنا حين وعدنا أوكرانيا بالانضمام للناتو

اعترف جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بارتكاب الاتحاد خطأ كبيرًا في تقييم علاقاته مع روسيا، مشيراً إلى أن وعودهم إلى أوكرانيا وجورجيا بانضمامهما إلى الناتو كان خطًأ، وفقا لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

بوريل: نعترف أن الاتحاد فقد فرصته للتقارب مع روسيا

وقال بوريل، لمحطة «تي إف1» الفرنسية، إنه مستعد للاعترف بأن الاتحاد الأوروبي ارتكب الكثير من الأخطاء وعلى رأسها قطع العلاقات مع روسيا، ووعد أوكرانيا بالانضمام للناتو، وهو ما أسماه بالوعود التي لا يمكن الوفاء بها.

ماكرون: لا يمكن أن يضم الاتحاد الأوروبي دولة في حالة حرب

جاءت تصريحات بوريل، بعد يوم من تصريحات مشابهة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي أكد خلالها أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يضم دولة في حالة حرب إليه، وهو ما اعتبره الكثيرون خطوة مدمرة للآمال الأوكرانية وإعلان ضمني لتخلي الاتحاد عن أوكرانيا.

وأضاف ماكرون، خلال تصريحات صحفية قبل قمة الاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا، أن الغرب سيعود ليتواصل مجدداً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل بحث حلول لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لافتاً في الوقت ذاته إلى انتهاء الحلول الدبلوماسية.

وتابع الرئيس الفرنسي أن هناك محادثات مستمرة حالياً مع روسيا، ربما ستؤدي إلى عدة قرارات من شأنها إنهاء تلك الأزمة، إلا أنها ربما ستحتاج فترة طويلة من الوقت، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يخرج أولاً من هيمنة أو سيطرة روسيا عليه، في إشارة إلى إمداد موسكو لأوروبا بالغاز الطبيعي، وفقاً لقناة «سكاي نيوز».

وكانت روسيا، قد شنت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، عملية عسكرية ضد أوكرانيا، أسفرت عن العديد من الخسائر لكلا الجانبين، والتي رأت موسكو أنها جاءت من أجل الدفاع عن أمنها القومي.