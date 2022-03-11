غدا الجامعات تبدأ استقبال الطلاب العائدين من أوكرانيا..تعرف على الشروط

تبدأ الجامعات الخاصة والأهلية، صباح غدٍ السبت، تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بقبول الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا بسبب الأزمة الروسية الأخيرة، حيث تبدأ الجامعات في استقبال الطلاب في تخصصات العلوم الإنسانية أو ما يعرف بالكليات النظرية.

ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد آخر لعقد لجنة اختبارات خاصة لكافة الطلاب العائدين من أوكرانيا وراغبي الالتحاق بالكليات العملية مثل الطب والصيدلة، وبناء على تقييم اللجنة سوف يتم تحديد إمكانية قبول الطالب في الكلية العملية من عدمه.

شروط وضوابط التحاق الطلاب العائدين من أوكرانيا بالجامعات الخاصة والأهلية

وتستعرض «الوطن»، الشروط والضوابط المُعلنة من أجل التحاق الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا بـ الجامعات الخاصة والأهلية، وهي كالتالي:

1 - حسب التخصص المناظر الذي كان يدرس به الطالب في أوكرانيا.

2 - لا تقل فترة الدراسة في الجامعة التي سيحول إليها الطالب داخل مصر عن عام دراسي كامل.

3 - للطلاب الراغبين في التحويل للتخصصات العملية سواء الجامعات الخاصة أو الأهلية يشترط اجتيازهم للمقررات الدراسية التي تؤهلهم لهذه التخصصات سواء بشهادة الثانوية العامة أو الشهادات التي تعادلها، على أن يقدم الطالب شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعادلة من أجل إثبات ذلك.

4 - سوف يتم الإعلان عن كافة الأماكن الشاغرة في الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك حسب السعة الاستيعابية للجامعة التي سيتم التحويل إليها.

5 - يقوم الطالب بالتقدم إلى الجامعة الراغب في التحويل إليها بشكل مباشر، حيث يقدم الطالب إثبات أنه مقيد في جامعة أوكرانية خلال العام الدراسي الجاري 2021 - 2022، بالإضافة إلى شهادة بالمقررات التي درسها الطالب.

6 - إحضار الطالب شهادة نتائج اختبار «تحديد المستوى الدراسي»، سواء من جامعة القاهرة أو عين شمس حسب التخصص العلمي، وإذا تعذر تقديم شهادة المقررات أثناء فترة 3 أشهر، يتم اعتبار قرار التحويل منعدم.