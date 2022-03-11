ضبط طن أرز مجهول المصدر ودواجن فاسدة في حملة تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر، وبالتنسيق مع مباحث التموين، حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق بمراكز «إدكو - كوم حمادة - الدلنجات - وادي النطرون».

دواجن فاسدة في وادي النطرون

وأسفرت الحملات بمركز ومدينة وادي النطرون، عن ضبط مجزر دواجن بداخله 1500 كجم هياكل ومفروم دواجن مخالفة للمواصفات، ومصنع منظفات دون ترخيص، وتم التحفظ على 165 كرتونة منظفات مجهولة المصدر، و30 طن صابون سائل ومنظفات معدة للتعبئة و30 شيكارة مواد خام مجهولة المصدر.

ضبط أرز مجهول المصدر

كما تم ضبط طن أرز مجهول المصدر، و9 شكائر سماد مدعم خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالأسواق، وكمية من المبيدات منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر.

يأتي ذلك بالإضافة لتحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر مبيعات وهمية بإجمالي كمية قدرها 13200 رغيف خبز بلدي مدعم، وتحرير محضرين إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن بمقدار من 8 إلى 9 جرامات في الرغيف الواحد.

كما تم تحرير محضرين إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، ومحضر توقف عن العمل والإنتاج دون إذن رسمي، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين بأحد المخابز، وبالمرور على مركز ومدينة الدلنجات تم ضبط 80 شيكارة أرز أبيض مجهولة المصدر.

تكثيف الحملات التموينية

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري ولضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.