أبو شقة: اختاروا من يرى أنه الأصلح لخوض مسيرة الحزب في الفترة المقبلة

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد الحالي، والمرشح على رئاسة الحزب، إن انتخابات حزب الوفد 2022، تجرى بشفافية كاملة تحت إشراف قضائي كامل.

وأضاف أبو شقة خلال كلمته التي وجهها لجموع الوفديون، إنه على كل شخص اختيار من يرى أنه الأصلح في أن يخوض مسيرة الحزب في الفترة المقبلة، ويقدمه على أنه حزب له تاريخ، قوي يمثل المعارضة الوطنية الشريفة، الحزب الذي يقف إلى جوار الدولة الوطنية، يقدم النموذج الأمثل في أنه يعمل من أجل الوطن والمواطن، ويكون الرئيس قادر على أن يقدم الوفد بثوابته، ومبادئه، وقيمه التي صار عليها على مدار أكثر من مائة عام، مؤكدا على أن مصلحة الدولة والحزب في المقام الأول في تقدير أي وفدي، ولابد أن يقدم الوفديون نموذج للديمقراطية، ويحترم الجميع ما تنتهي إليه النتيجة، ويلتزم به، مطالبا بالمشاركة في العملية الانتخابية، المنعقدة اليوم، الجمعة، الموافق 11 مارس 2022، لانتخاب رئيساً للوفد لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأوضح أبو شقة أن حزب الوفد يمثل ديمقراطية حقيقية من خلال احترام الرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أنه لم يدخل الحزب منذ إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات للمرشحين تأكيدًا للشفافية والنزاهة والحياد، لافتا إلى أن إرادة الوفديين هي الصخرة الصلبة التي لا تستطيع أي مطرقة أن تخترقها، ولن تستطيع أي فوضى التأثير عليها.

انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022

وشهدت العملية الانتخابية، إقبال كثيف وتوافد وافد أعضاء الجمعية العمومية في حزب الوفد على مقر الاقتراع في المقر الرئيسي لحزب الوفد في بولس حنا بالدقي، للادلاء بأصواتهم في الانتخابات، والمقرر لها أن تنتهي في تمام الخامسة مساءً، تحت إشراف قضائى كامل من هيئة النيابة الإدارية.

ويخوض الانتخابات على منصب رئيس حزب الوفد المرشحان المستشار بهاء الدين أبوشقة، الرئيس الحالي للحزب، والدكتور عبدالسند يمامة، عضو الهيئة العليا للحزب، بعد أن تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، طلبا من المهندس ياسر قورة، المرشح السابق، اعتذر فيه عن خوض الانتخابات.