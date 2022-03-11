أبو شقة يدلي بصوته في انتخابات رئاسة الوفد

أدلى المستشار بهاء الدين أبو شقة، المرشح لرئاسة حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا للحزب، والرئيس الحالي للحزب بصوته في انتخابات رئاسة الوفد 2022.

المنافسة على منصب رئاسة الحزب

المنافسة على منصب رئاسة الحزب، والتي بدأ التصويت عليها في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، ويتنافس فيها على منصب رئاسة الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبدالسند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.

وشهدت العملية الانتخابية، إقبالا كثيفا وتوافد أعضاء الجمعية العمومية في حزب الوفد على مقر الاقتراع في المقر الرئيسي لحزب الوفد في بولس حنا بالدقي، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، والمقرر لها أن تنتهي في تمام الخامسة مساءً، تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية.

وجدي زين يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022

ومن جانبه قال فؤاد بدراوي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 وسكرتير عام الوفد، إن الحزب يؤمن بالديمقراطية الكاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات تجرى في نزاهة وشفافية وحيادية، مشيرا إلى أن عملية التصويت مستمرة حتى الساعة الخامسة مساء وبعدها تبدأ فرز الأصوات، ويلقي المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، البيان الختامي للحزب، ثم يلقي هو بصفته السكرتير العام للحزب البيان المالي.

وكان الدكتور وجدي زين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد وعضو اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية أدلى بصوته في انتخابات حزب الوفد، منذ قليل، فيما أدلى الدكتور عبد السند يمامة، المرشح على رئاسة حزب الوفد، وحرم المستشار بهاء الدين أبو شقة، وهاني سري الدين، نائب رئيس الحزب، بأصواتهم في صناديق الاقتراع.