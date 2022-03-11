تغيير رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المهندسين بالقاهرة

فوجئ الحضور اليوم في انتخابات نقابة المهندسين 2022 التي تجرى في لجان النقابة الفرعية بالقاهرة بعدم وجود المستشار جمال قابيل، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على لجان فرعية القاهرة بالحديقة الصينية، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، حيث حل مكانه المستشار طارق بدر.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وقال المستشار محمد عبدالجليل، نائب رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المهندسين في القاهرة، إن تغيير رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المستشار جمال قابيل أمر إداري يرجع لتنظيم العملية الانتخابية من جانب النيابة الإدارية.

بينما أكد المستشار طارق بدر، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المهندسين بالقاهرة، على أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم منذ بداية اليوم وحتى الآن، مؤكدا على أنه لم يتم رصد أي تجاوزات داخل حتى الآن.

إعادة بين هاني ضاحي وطارق النبراوي

وتجري اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات نقابة المهندسين 2022 حيث تشمل جولة الإعادة على منصب النقيب العام، بعدما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات نتائج المرحلة الثانية، التي أجريت الجمعة الماضية 4 مارس، وأسفرت عن إجراء جولة إعادة بين كل من المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته، والمرشح لذات المنصب لدورة جديدة، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، من بين 22 مرشحًا لم يحصل أي منهم على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، برئاسة هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق، قد وجهت الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المصرية، لحضور انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين، يوم الجمعة 11 مارس 2022، بدءًا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 7 مساء، وذلك بالمقار الانتخابية المحددة بجميع النقابات الفرعية بالمحافظات.

وقد أجريت المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين 2022 يوم الجمعة 25 فبراير الماضي وذلك على مستوى رؤساء النقابات الفرعية وعددها 25 بمحافظات الجمهورية، وكذلك أعضاء مجالسها وأعضاء مجالس الشعب.

بينما أجريت المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين 2022 يوم الجمعة الماضي 4 مارس لاختيار نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوًا، كما تمت الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية التي لم تحسم المقعد من الجولة الأولى وعددهم 13 نقابة فرعية، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتتم اليوم الجمعة 11 مارس ومخصصة للإعادة علي منصب النقيب العام بين كل من هاني ضاحي وطارق النبراوي.