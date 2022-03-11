فاطمة كشري: عايزة دكان صغير أبيع فيه أحسن من قعدة الشارع (فيديو)

قالت الفنانة فاطمة كشري، إنها لم تتخل أبدًا عن عملها الخاص ببيع الكشري في منطقة رمسيس، بالرغم من عملها في مجال التمثيل منذ أكثر من 30 عامًا، ولن تفعل ذلك مهما طال بها العمر، باعتبارها المهنة التي ورثتها عن زوجها الراحل.

وأضافت خلال تصريحاتها مع تليفزيون «الوطن»، إن العربة التي كانت تبيع من خلالها أطباق الكشري والتي ورثتها عن زوجها «اتكسرت» وإصلاحها يحتاج أموالًا كثيرة واضطرت للاستعانة بالعربة الخشبية المملوكة لنجلها للعمل عليها.

أمنيتها الحصول على دكان صغير لبيع الكشري

وأشارت فاطمة كشري، إلى أمنيتها بشأن الحصول على مكان صغير لبيع الكشري من خلاله، مضيفة: «قدمت أوراقي للحصول على دكان صغير، بعيدًا عن قعدة الشارع دي، لكن لم أحصل على الموافقة حتى الآن»

واستطردت: «الحمدلله، في الأول والآخر الرزق ده بتاع ربنا، وقت تعبي ومرضي لو معايا شيكارة فلوس مكنتش هقدر أدفع مصاريف العلاج، لكن طاقة القدر اتفتحت قدامي لمّا الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بعلاجي، وكل الناس بقت تسأل عليا ويبعتولي فلوس».

«فاطمة»: أهل الفن بيسألوا عني دايما

واستكملت، قائلة: «ببوس إيدي وش وضهر، الفنانين بيعملوا خير كتير، ويوزعوا أظرف مليانة فلوس، وفي مسرحية طرائيعو مع محمد هنيدي، ظرف الفلوس بتاعي جاني لغاية بيتي، هما ناس حلوة والكواليس معاهم حلوة، كلهم بيسألوا عليا هنيدي وأحمد مكي ورامي إمام وشيماء سيف ودنيا سمير غانم ومنة شلبي، ربنا يزيد رزقهم كمان وكمان».

وعن حالتها الصحية الآن، أشارت إلى إجراءها متابعة دورية أسبوعيًا للاطمئنان على صحتها، وأنها أصبحت في أفضل حال مما سبق.