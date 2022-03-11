حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة السبت 12-3-2022 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس غد بأن يسود طقس مائل للبرودة في النهار، وشديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، ويسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس غدًا

على أن يسود حالة الطقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على أن يكون مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد، ودافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية غدًا السبت

ومتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ومتوقع أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية على البحر المتوسط، وتكون حالته بين معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 17 08

الإسكندرية 16 10

طنطا 17 09

شبين الكوم 17 09

دمنهور 16 10

بلطيم 17 10

مطروح 16 10

السلوم 15 10

سيوة 18 07

بورسعيد 16 09

دمياط 16 09

الزقازيق 17 08

المنصورة 17 08

الإسماعيلية 18 09

السويس 17 09

العريش 15 08

رفح 15 07

رأس سدر 18 11

نخل 15 05

نويبع 20 14

طابا 19 13

كاترين 07 03

الطور 19 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20-12

مرسى علم 20 13

الفيوم 19 07

بني سويف 19 08

المنيا 18 08

أسيوط 18 08

سوهاج 18 09

قنا 19 09

الأقصر 21 11

أسوان 21 12

إدفو 22 12

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 23 13

شلاتين 23 13

أبو رماد 23 14

حلايب 24 14

رأس حدربة 23 15