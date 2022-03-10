الأرصاد تتوقع سقوط أمطار ليلا.. ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت اليوم انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث تتأثر طبقات الجو العليا بمنخفض جوي على ارتفاع 6 كم من سطح الأرض، ورياح شمالية غربية قادمة من جنوب وشرق أوروبا.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ اليوم سيشهد فرص لسقوط الأمطار بكميات خفيفة إلى متوسطة على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد الأمطار إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى في المساء، وستكون أمطار القاهرة الكبرى خفيفة ولن تؤثر على الأعمال اليومية، وتستمر هذه الأجواء حتى غد الجمعة.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنّ درجات الحرارة تنخفض عن أمس بنحو 3 درجات، موضحةً: «نتوقع أن تكون العظمى على القاهرة 19 درجة مئوية، وطقس النهار معتدل لكنه باردا في نفس الفترة غدا وبعد غد».

وتابعت، أنّ الطقس في فترات الليل سيكون شديد البرودة على مناطق الجمهورية كافة، وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة خلال فترة الليل، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 9 و10 درجات.

نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية

وأكدت أنّ اليوم سيشهد نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 40 و50 كم في الساعة، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر، وسيكون الطقس مثيرا للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، خاصة شمال وجنوب الصعيد.