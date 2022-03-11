فصل التيار الكهربائي عن مناطق وقرى بالمنصورة وبني سويف.. يصل لـ6 أيام

كشفت شركات توزيع الكهرباء بشمال الدلتا ومصر الوسطى، عن فصل التيار في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها، بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات، بهدف رفع كفاءة الخدمة، للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

فصل التيار الكهربائي 6 أيام في غرب المنصورة

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى، عن عدد من الأماكن الواقعة في نطاق حي غرب المنصورة، لمدة 6 أيام بدءًا من يوم غد السبت، حتي يوم الخميس المقبل، الموافق 17 مارس الجاري، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا، لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات، وفقا لبرنامج الصيانة، للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وحددت الشركة، المناطق المتأثرة التى سيجري فصل التيارالكهربائي عنها، لإجراء أعمال الصيانة يوم غد السبت، وهي: «منطقة شارع تقاطع العبور مع أحمد ماهر - السلخانة - شارع عبد السلام عارف».

مواعيد وأماكن قطع الكهرباء في بني سويف

قرر قطاع الكهرباء في محافظة بني سويف، التابع لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، إنه تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركز بني سويف، بدءا من يوم غد السبت، حتى الإثنين المقبل، الموافق 14 مارس الجاري، بدءا من الساعة 8.30 صباحا حتى 11.30 صباحا، لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات.

وأكدت شركة مصر الوسطي، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها، هي: قرية بني هارون يوم غد السبت، وقرية منشأة عاصم، بعد غد الأحد، وقرية باروط يوم الإثنين.

نداء للسكان والمنشآت بالمناطق المتأثرة

توجه قطاع الكهرباء في محافظة بني سويف، بالاعتذار عن فصل التيار، موضحا أنه لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة، اتخاذ التدابيراللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.