خريطة قطع التيار الكهربائي 4 أيام للصيانة بالمنوفية.. اعرف المناطق

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار عن محطة محولات بركة السبع «قطاع كهرباء المنوفية»، لإجراء أعمال الصيانة، في الفترة من الأحد 13 فبراير الجاري، حتى الأربعاء 16 من الشهر ذاته، بدءً من 7 صباحا، حتى الساعة 10 صباحا.

المغذيات والأماكن المتأثرة بالفصل يوم الأحد

قالت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المغذيات والأماكن المتأثرة بالفصل يوم الأحد «الوحدة المحلية- المستشفى العام- محطة صرف مليح- الوحدة البيطرية- عملية المياه- المدارس- نقطة الشرطة- قرية مليج التابعة لفرع شبين- قريه شنتنا- قرية أم صالح- قرية ميت فارس- إدارة مرور بركة السبع- محطة الصرف ببركة السبع»

المغذيات والأماكن المتأثرة بالفصل الاثنين

أشارت الشركة، إلى أنها ستقوم بفصل التيار يوم الاثنين المقبل، من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا، لافتة إلى أن المغذيات والأماكن المتأثرة بالفصل، «قرية الروضة- صرف جنزور- جزء من مدينة بركة السبع- محطة صرف بركة السبع- قرية طوخ طنبشا- عزبة كرم- عزبة شوشة»

المغذيات والأماكن المتأثرة بالفصل الثلاثاء

كما أوضحت أنها ستفصل التيار يوم الثلاثاء المقبل، من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا، لافتة إلى أن المغذيات والأماكن المتأثرة بالفصل «قرية كفر هورين- جزء من قرية طنبشا- قرية كفر هلال- قرية ميت عافية- قرية الدبابسة»

المغذيات والأماكن المتأثرة بالفصل الأربعاء

لفتت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إلى أن المغذيات والأماكن المتأثرة بالفصل يوم الأربعاء، «قريه هورين- جزء من قريه طنبشا- قرية الشهيد فكري- محطة صرف الروضة- قرية أبو مشهور».