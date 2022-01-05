خريطة قطع التيار الكهربائي في 4 مدن بدمياط اليوم للصيانة

أعلن قطاع كهرباء دمياط، فصل التيار الكهربائي اليوم عن عدة مناطق متفرقة بمحافظة دمياط، في مدن رأس البر والروضة والزرقا ودمياط الجديدة.

صيانة مغذي رقم 11

وأعلنت هندسة رأس البر قطع التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا، وذلك لعمل صيانة على مغذى رقم 11، والمناطق المتأثرة بالفصل هى قسم الشرطة، والمطافئ، والمدرسة التجارية، وشبكة كهرباء ورأس البر، وأفران السوق العمومي.

أما فى هندسة كهرباء الروضة، فسيتم قطع التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحًا إلى 2 ظهرًا، وذلك في قرية أولاد خلف بالكامل.

صيانة مغذي الكاشف

كما أعلنت هندسة كهرباء الزرقا قطع الكهرباء عن مغذي الكاشف الجديد من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا، في منطقة المستشفى، وجزء من عزبة الصعايدة، وعزبة المداخن.

وأعلنت هندسة كهرباء دمياط الجديدة انقطاع الكهرباء عن موزع رقم 3 الحي الخامس لمغذى 3و4، وسيتم الفصل من الساعة 7 صباحًا حتى 9 صباحًا، عن مناطق المجاورتين رقم 27 و28 والمستثمر الصغير.