تفاصيل مقتل مسجل خطر بـ16 طعنة على يد آخر بأوسيم.. خناقة على دور في الموقف

كشفت التحريات في جريمة مقتل مسجل خطر يدعى «ف.ط» 34 عاما، تفاصيل صادمة، في منطقة أوسيم بالجيزة، حيث تبين أن المجني عليه لقى مصرعه بعد معركة في الشارع بالأسلحة البيضاء مع مسجل خطر آخر لخلافات مالية بينهما على «فردة» المواقف.

16 طعنة في جسد المجني عليه

ووفقا للتحريات، فقد تحول العتاب بين المجني عليه والمتهم في شارع مهجور بمنطقة أوسيم ليلًا إلى معركة بينهما بالأسلحة البيضاء، حيث سدد المتهم «هشام.غ» 37 سنة، 16 طعنة للمجني عليه، حتى خرجت أحشاءه من بطنه، وفر المتهم هاربًا.

وأضافت التحريات أن المجني عليه لم يلفظ أنفاسه بالحال بل تحامل على نفسه، وحمل أحشاءه التي خرجت من بطنه، وظل يمشي مترنحًا في الشارع حتى عثر عليه شخصين من المارة فقاما بنقله لمستشفى أوسيم وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

المجني عليه مسجل خطر

وذكرت التحريات أنّه مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، تلقى إخطارا من المستشفى باستقباله أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، أصل إقامته بمحافظة أسيوط، متوفى إثر إصابته بجروح متفرقة، وما قرره شخصين مقيمين بدائرة المركز بمشاهدتهما للمتوفى في الشارع سكنهما وبه الإصابات فقاما بنقله للمستشفى إلا أنه توفي.

القبض على المتهم

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، وضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما، حيث تقابلا بمحل الواقعة وحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها على المجني عليه بسلاح أبيض ولاذ بالهرب، وبإرشاده ضبطت الأداة المستخدمة، واتخذت الإجراءات القانونية، وأحيل المتهم للنيابة التي تولت التحقيق وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.