500 فتاة يشاركن في ماراثون المشي بجنوب سيناء

انطلق في محافظة جنوب سيناء، عقب صلاة الجمعة اليوم، ماراثون للمشى بمشاركة 500 فتاة من مختلف مدن للمحافظة، احتفالاً بيوم المرأة المصرية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

من جانبه، قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء إن اليوم شهد انطلاق ماراثون المشى من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بجميع محافظات مصر.

وزير الشباب أطلق إشارة الماراثون

وأضاف فتحي، في تصريح لـ«الوطن»، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أطلق إشارة الماراثون عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة واللواء هاني رضاء رئيس مدينة طور سيناء، وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية للشباب.

تمكين المرأة.. استراتجية مصرية طويلة المدى

أكدت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، أن ملف تمكين المرأة يمثل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، جيث جرى إطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها، إذ تعد مصر من أوائل دول العالم التى أعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030، وأطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال المجلس القومى للمرأة، وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكًا أساسيًا فى استراتيجية التنمية المستدامة.

وقال اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة لـ«الوطن»، إن ماراثون المشى جاء احتفالا بيوم المرأة المصرية، وانطلق من كورنيش مدينة طور سيناء «ممشي 306 حتى مركز دعم المرأة» لمسافة 2 كيلومتر، لافتًا إلى أن المرأة المصرية لها مكانة كبيرة وأصبحت تصل إلى أعلى المراتب، وأثبتت المرأة نجاحًا كبيرًا في تولي المناصب.