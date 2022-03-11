ضاحي لـ«الوطن»: حضور انتخابات المهندسين ضعيف ومقترح بالتصويت الإلكتروني

أدلى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين والمرشح لدورة جديدة على ذات المنصب، بصوته في المرحلة الثالثة والنهائية من انتخابات نقابة المهندسين 2022 التي تجرى اليوم على الإعادة على منصب النقيب العام بينه وبين منافسه طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، حيث صوَّت في لجان فرعية القاهرة بالحديقة الصينية داخل مركز القاهرة للمؤتمرات.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وقال ضاحي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الحضور في انتخابات نقابة المهندسين 2022 ضعيف للغاية اليوم في جولة الإعادة على منصب النقيب العام حيث لم يشارك سوى نحو 11 ألف مهندس على مستوى الجمهورية، حتى الرابعة مساء، بينما شارك نحو 42 ألفا الجولة الماضية.

وبرر ضاحي ضعف الحضور بسبب ما وصفه بحالة الملل التي قد تكون أصابت أعضاء الجمعية العمومية، خاصة وأن العملية الانتخابية جرت على 3 مراحل، الأولى لانتخاب رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجالسها وأعضاء الشعب، بينما شملت المرحلة الثانية انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين والإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية، ثم المرحلة الثالثة اليوم التي تشمل الإعادة على منصب النقيب العام.

التصويت الإلكتروني في انتخابات المهندسين

وكشف ضاحي أنه سيتبنى مقترحا حال نجاحه بإجراء التصويت الإلكتروني لكل أعضاء الجمعية العمومية مع توفير ضمانات النزاهة والشفافية ومنها رقم سري خاص لكل عضو للتصويت.

إعادة بين هاني ضاحي وطارق النبراوي

وتجرى اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات نقابة المهندسين 2022، حيث تشمل جولة الإعادة على منصب النقيب العام، بعدما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات نتائج المرحلة الثانية، التي أجريت الجمعة الماضية 4 مارس، وأسفرت عن إجراء جولة إعادة بين كل من المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته، والمرشح لذات المنصب لدورة جديدة، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، من بين 22 مرشحًا لم يحصل أي منهم على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة.