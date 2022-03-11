«معرفش حاجة عن الواقعة، وجوزي جه بعد العشا وخد تليفوني وطلع فوق السطح»، بتلك الكلمات أدلت «تغريد السقا»، زوجة إبراهيم إبراهيم معوض، 27 عامًا بأقولها في التحقيقات الجارية بشأن اتهام الأخير بقتل الطالبة روان الحسيني، لاعبة فريق كرة السرعة بنادي دسوق بمحافظة كفر الشيخ، والتي عُثر على جثمانها فوق سطح إحدى العمارات السكنية في 17 يناير الماضي.

«الوطن» تنشر نص التحقيقات مع زوجة المتهم بقتل روان الحسيني، وهي القضية التي هزت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

س: اسمك وصلتك بالمتهم؟

ج: اسمي تغريد السقا، 21 سنة، ربة منزل، وزوجة إبراهيم معوض.

س: ما هي معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج: اللي حصل إن إبراهيم معوض جوزي وصل البيت يوم 17 يناير بعد العشاء وأول ما دخل البيت ابنه طلب منه كيك، فنزل جابها ورجع علطول، وبعد كدة أول مادخل البيت خد تليفوني وطلع على السطح وقعد حوالي نص ساعة، وبعد كدة نزل البيت وقعد مع ولاده شوية وتاني يوم جت المباحث وأخدونا.

س: ما سبب تواجدك بالمكان ومن كان برفقتك؟

ج: المباحث جت خدونا أنا وجوزي وولادي من البيت.

س: وهل علمتي بالواقعة محل التحقيق؟

ج: معرفش عنها أي حاجة ومليش علاقة بأي حاجة.

س: وما الذي دعاه لطلب هاتفك؟

ج: أنا معرفش بس هو طلب مني الموبايل، لأنه بياخده علطول يلعب عليه وخده حوالي نص ساعة.

س: وهل من ثمة علامات استبانت لكي على المتهم حال نزوله من السطح خاصتكم؟

ج: لا عادي هو نزل ولعب مع الولاد شوية وخلاص نام.

س: هل قام المتهم بإعطاك ثمة مبالغ مالية أو هاتف أو مشغولات ذهبية بعد عودته للبيت؟.

ج: لا ما عطنيش أي حاجة.

س: ما علاقتك بالمجني عليها روان الحسيني؟.

ج: أنا معرفهاش.