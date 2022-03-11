إصابة أحد أعضاء حزب الوفد بجلطة بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات

أصيب المستشار محمد عماشة، أحد أعضاء حزب الوفد، بلجنة المعصرة، باشتباه بجلطة عقب الإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد، المنعقدة اليوم الجمعة الموافق 11 مارس، بمقر الحزب الرئيسي، في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتستمر حتى الخامسة مساءً.

انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022

والتي من المقرر أن ينتهي التصويب بها، في الساعة الخامسة مساءً، إذ شهدت العملية الانتخابية، إقبالا كثيفا خلال الساعات الأولى من فتح اللجان، وفقا لما أعلنه الدكتور وجدي زين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد وعضو اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، مؤكدا على أن المشهد الانتخابي مشرف، يسير بسهولة ويسر، منذ انطلاقها في التاسعة صباحًا.

ومن جانبه قال فؤاد بدراوي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 وسكرتير عام الوفد، إن الحزب يؤمن بالديمقراطية الكاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات تجرى في نزاهة وشفافية وحيادية، مشيرا إلى أن عملية فرز الأصوات تبدأ عقب إغلاق اللجان في الخامسة، على أن يلقي المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، البيان الختامي للحزب، ثم يلقي هو بصفته السكرتير العام للحزب البيان المالي.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

ويتنافس على منصب رئاسة حزب الوفد، المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب، ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اطمأنت تمامًا على كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث يقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق، تحت إشراف 3 من مستشاري وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية.

وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلًا من: فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواً، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواً، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواً، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد عضواً، وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب عضواً.