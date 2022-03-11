مزاد علني لبيع سيارات الأربعاء المقبل: منها «شيفرولية وبي إم»

تستعد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية؛ لبيع مجموعة من السيارات و«الموتوسيكلات» وسيارات النقل و«الأوتوبيسات»، من مجموعة من الماركات والطرازات المتنوعة من مصادرات المرور، والنيابات التابعة لأقسام تابعة لمحافظة الشرقية في جلسة مزاد علني يوم الأربعاء الأربعاء المقبل، الموافق 16 مارس، بقاعة النادي المصري القاهري بجوار حديقة الفسطاط، بمنطقة عين الصيرة بوسط القاهرة.

مزاد سيارات.. 16 مارس 2022

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن تفاصيل جلسة المزاد العلني المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 16 مارس الحالي لبيع مجموعة متنوعة من المركبات تتنوع بيع سيارات دايون وهوجن وبولمان وفيات وداتسون وزاستافا وشيفروليه وبي أم دبليو ونصر شاهين وجيب شيروكي وسوزوكي وجيلي وأيسوزو وفورد ونيسان وهوندا ودايو ونيسان.

عرض «التوكتوك» و«الموتوسيكل» و«الميكروباص» للبيع

وبحسب «الخدمات الحكومية» ستشهد جلسة مزاد 16 مارس الحالي عرض «تكاتك» نوعية «بجاج» وموتوسيكلات ماركات «دايون» و«بوكسر» و«هوجن» و«جاوا» و«أشيا»، و«أتوبيسات» و«ميكروباص» وسيارات «بيك اب».

400 جنيه ثمن كراسة شروط مزاد السيارات

وأشارت الهيئة إلى أن ثمن كراسة الشروط لن يزيد عن 400 جنيه، معتبرة كراسة الشروط شرطًا أساسيًا لدخول قاعة عقد جلسة المزاد العلني، ويمكن الحصول على كراسة الشروط من المقر الرئيس لهيئة الخدمات الحكومية في حي الدقي بمحافظة الجيزة.

10 آلاف جنيه تأمين مؤقت.. استرداد المبلغ كامل عند عدم إرساء العطاء

واشترطت على المشاركين سداد تأمين مؤقت لا يقل عن 10 الآف جنيه يُسترد عقب عدم إرساء المزاد، وفي حال فوز أحد المشاركين بالمزاد عليه دفع 30% من قيمة مزاد السيارات بشكل فوري، عقب انتهاء فعاليات المزاد مع إتاحة الفرصة لسداد باقي قيمة المزاد في موعد لا يزيد عن 15 يومًا فقط.