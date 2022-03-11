مصدر: سعر الـ«حلق» المثير للجدل للفنان شادي شامل 160 ألف جنيه

تصدر اسم الفنان شادي شامل «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث «جوجل» خلال اليومين الماضيين، وذلك عقب كشفه لـ«الوطن» عن تفاصيل ارتداء «حلق» في أذنه بعد انتشار صورة له بـ«الحلق» على نطاق واسع.

جدل بعد صورة شادي شامل

وأكد «شامل» في تصريحاته، أن ارتدائه للحلق لا يُقلل من رجولته ولا يمسها من قريب أو بعيد، وأنه فنان لابد أن يساير ويواكب تطورات الموضة، مشددًا على أن هذا الشأن حرية شخصية.

وأثارت تصريحات شادي شامل جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت الآراء ما بين مؤيد لكلام المطرب الشاب بأن ارتداء الحلق حرية شخصية، فيما هاجمه الكثيرون معتبرين إقدامه على هذا التصرف أمر دخيل على مجتمعاتنا العربية.

مصدر يكشف سعر «حلق» شادي شامل

وكشف مصدر مقرب من شادي شامل في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن سعر الحلق، موضحًا أن «الحلق ألماظ، واشتراه من دبي، وصمموه ورسموه على شكل من اختياره».

سعر حلق شادي شامل 10 آلاف دولار

وأضاف المصدر أن سعر الحلق بلغت قيمته 10 آلاف دولار، أي ما يقارب 160 ألف جنيه مصري، لافتًا إلى أن ارتداء الرجال لـ«الحلقان» خارج مصر أمر مألوف ومتعارف عليه، بدليل ارتداء عدد من نجوم الوسط الفني في مصر له خلال الآونة الأخيرة.

طرح أغنية لما كنت صغير لشادي شامل

وفي سياق منفصل، طرح المطرب شادي شامل أغنيته الجديدة التي حملت عنوان «لما كنت صغير» منذ أيام قليلة عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وتجاوز عدد مشاهديها حاجز النصف مليون مشاهدة، وهي من كلماته وألحانه، توزيع أشرف محروس، وميكس وماستر خالد رؤوف.

من هو شادي شامل؟

يذكر ان الفنان شادي شامل ممثل مصرى، اكتُشف عن طريق مسابقة نظمت لعمل مسلسل عن قصة حياة العندليب عبدالحليم حافظ، فاز بها وأدى الدور للشبه الكبير بينه وبين الفنان الراحل في مسلسل «العندليب حكاية شعب».