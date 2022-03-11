أول تصريح لـ«يمامة» بعد فوزه برئاسة «الوفد»: نبدأ صفحة جديدة دون إقصاء

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد الجديد الذي فاز اليوم بفارق 120 صوتا على منافسه بهاء أبوشقة: «اليوم طويت صفحة في الوفد وبدأت صفحة جديدة أول سطر فيها عودة حزب الوفد».

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الدكتور عبد السند يمامة عقب إعلان فوزه برئاسة حزب الوفد، مساء اليوم الجمعة، في المقر الرئيس لحزب الوفد بالدقي في الجيزة.

العمل والإخلاص مع الوفديين

ووعد رئيس الوفد الجديد بالعمل والإخلاص مع الوفديين لتحقيق الأهداف والبرامج بعودة حزب الوفد من بيت الأمة، قائلًا: «لا يوجد بيني وبين أحد خلافات، ولكن سيكون التقييم بالجهد والعطاء.. لا إقصاء ونقبل الرأي والرأي الآخر».

نص كلمة عبدالسند يمامة

وجاء نص كلمة الدكتور عبدالسند يمامة الرئيس الجديد لحزب الوفد، كالتالي:

«بسم الله الرحمن الرحيم، الوفديون الأحرار، اليوم وبنتيجة الانتخابات طويت صفحة وبدأت صفحة جديدة أول سطر فيها عودة حزب الوفد، وأعدكم بالعمل والإخلاص ومع الوفديين لنحقق هدفنا وبرنامجنا وهو عودة حزب الوفد».

وأضاف «يمامة»: «هنا من بيت الأمة أشكركم جميعًا وأقول: لا يوجد بيني وبين أحد خلافات، واذهبوا فأنتم الطلقاء، ولكن بالكفاءة والعطاء فقط سيكون التقييم وسيكون الجُهد، وستبدأ خطوتنا نحو هدفنا بعودة حزب الوفد لكل الوفديين، ولا إقصاء والرأي الآخر مقبول، ومن الغد سنبدأ صفحة جديدة بوفد جديد، لنشارك في الحياة السياسية».

وتابع: «لا شخصنة، لنا خطوات وسياسة وأشكركم، ويحيا الوفد ويحيا الوفد، عاش الوفد ضمير الأمة، وقبل أن أنهى الكلمة، أشكر الموقف بعيد النظر والمحترم من المهندس ياسر قورة، ويكفي أن نقول إنه منذ أن اتفقنا أصبحنا حملة واحدة، وكان مكتبه مقر الحملة الانتخابية لي».