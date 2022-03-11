توقعات طقس 72 ساعة المقبلة.. اعرف أماكن الأمطار والبس تقيل

بعد الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان اليوم الجمعة، توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، موضحة أنه غدا السبت، بسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء، دافئ في جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

أمطار خفيفة ورياح

أشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطارا خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون على فترات متقطعة، وتنشطر الرياح على مناطق من نوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة أيضا.

وبالنسبة لحالة الطقس يوم الأحد، فمن المتوقع أن يكون هناك تساقطا لـ الأمطار الخفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 12 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 13 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 14 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21، والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18، والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 11.