أستاذ فلسفة علوم: لا نسعى للشهرة ونبحث عن كل ما هو جديد

قال الدكتور ماهر عبدالقادر، أستاذ فلسفة العلوم بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، إن فلسفة العلوم كما يتفق عليها كبار فلاسفة العلم في العالم هي نقد وتحليل لبنية العلم كاملا، حيث يعمل العلماء في مجال الأبحاث العلمية، ولكن هناك جوانب أخرى في البحث العلمي والنظرية العلمية تحتاج إلى التحليل، وهذه هي مهمة فلاسفة العلم، «فلاسفة العلم لا يسعون للشهرة ولكنهم يقدمون كل ما هو جديد للفلاسفة والعلماء في آن واحد».

عبدالقادر: فلاسفة العلم يعملون في منطقة وسط بين الفلاسفة والعلم

وأضاف «عبدالقادر»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «CBC»، أن فلاسفة العلم يعملون في منطقة وسط بين الفلاسفة والعلم، وهم ليسوا بالعلماء، ولكن فلسفة العلم ذاتها هي علم وتضيف أبعادا جديدة في تحليل المعرفة العلمية، «الكيان المتواصل لدينا هو المعرفة العلمية، ومنها تتولد معرفة علمية أخرى حتى يكون البناء الفكري متكامل دائما».

عبدالقادر: الواقع الخارجي يحتاج للتحليل والمعرفة

وأوضح أن الواقع الخارجي يحتاج للتحليل والمعرفة بكل ما يأتي من معلومات، ثم كيفية بناء هذه المعرفة المفككة في بناء متكامل، وهو ما يؤكد أن فلسفة العلوم متجددة باستمرار، لافتا إلى أن فيلسوف العلوم يجب أن يكون ملما بالمنطق والرياضة والفيزياء، ومنها يتم ضبط العلم بعد التعامل مع المعلومات بالتحليل والتفنيد.

وأكد أن ما يشغل بال فيلسوف العلم هو ما يعرف بالمنطق الرياضي، والعلمان متداخلان، ويتم استخدام المنطق الرياضي في البرهنة على كل القضايا والقوانين والأطروحات الخاصة بفلسفة العلم، «لا أتصور فيلسوف علم يبقي فيلسوف علم وميعرفش رياضة أو فيزياء».