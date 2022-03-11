غرفة السياحة تعلن أسعار عمرة شهر رمضان.. تبدأ من 30 ألف جنيه

أعلن محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، انخفاض أسعار العمرة، بعدما قررت السعودية إلغاء الحجر الصحي، ضمن الضوابط والشروط والإجراءات الاحترازية الأخرى لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تحليل الـ«PCR».

إعادة رسوم الحجر الصحي للمعتمرين

وأوضح «فاروق»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، أن شركات السياحة بدأت التواصل مع عملائها لاستعادة المبالغ المالية المسددة تحت بند الحجر الصحي بعد قرار السعودية.

وأشار إلى أن سعر العمرة وصل إلى 28 ألف جنيه في الفنادق الـ4 نجوم، وهو للمواطن متوسط الحال، وهي الأسعار الأقرب لأسعار عام 2019، موضحًا أن العديد من فنادق السعودية تسترجع قوتها في العمالة، نظرا لما تعانيه من عجز في العمالة والموارد تأثرا بجائحة كورونا.

أسعار عمرة شهر رمضان

وأضاف «فاروق» أن عمرة رمضان 14 يومًا تتراوج بين 30 إلى 32 ألف جنيه في الفنادق الـ4 نجوم الغرفة المزدوجة، وعمرة شهر رمضان بالكامل 30 يومًا تصل تكلفتها إلى 48 ألف جنيه، لافتا إلى أن شركات السياحة تعمل بكل جهد لتوفير أماكن أكبر في الفنادق.

الأسعار ستتراجع تدريجيًا بعودة الفنادق للعمل

وأكد رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أن أسعار العمرة مرتبطة بتوافر أماكن في الفنادق بالمملكة العربية السعودية فقط، وأن شركات الطيران لا علاقة لها بتحديد الأسعار حاليًا، مشيرا إلى أن الأسعار ستتراجع تدريجيًا بعودة الفنادق للعمل.