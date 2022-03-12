حظك اليوم برج الدلو السبت 12-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. تقترب ممن تحب

صفات يعتقد الكثير أنها في مولود برج الدلو كالتكبر والغرور والكبرياء على الغير، إلا أن مواليد هذا البرج بعيدون كل البعد عن تلك الصفات ودائما ما يعتقد البعض عنهم ذلك كونهم قليلي التعامل مع الآخرين، فهم يفضلون الابتعاد عن الحوارات التي لا تخصهم، ورغم ذلك يفضل هذا المولود التجمعات والأصدقاء ولكن المقربين منه فقط هم من يتعامل معهم، وما يعيبه أنه شخص سريع في رد فعله على الأحداث إلى حد التهور فلا يفكرون جيدا قبل اتخاذ القرار.

ومن عيب مولود برج الدلو التطرف في كلّ شيء، فهم لا يستطيعون الوقوف في منتصف الأشياء، ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والفنانة أمل عرفة، وعلى المستوى العامي الفنانة شاكيرا، والمطربة الإماراتية أحلام، وتيم حسن.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها لـ«الوطن» إن القمر في منزلك السادس يجعلك اليوم تركز في كل نشاط تقوم به وتحرز تقدما سريعا وتنجح في أن تجمع من حولك حول هدف واحد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

حظك اليوم مواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي، فينوس في برجك.. تنجح اليوم في الاقتراب ممن تحب من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك.

هدايا يفضلها برج الدلو

ووفقا لـ عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، فإنه من الأفضل أن يسأل مولود الدلو عن الأشياء التي يحتاجها أو الهدايا التي تبسطه، وتحديدا المرأة لأنها لا تفضل المفاجآت: «لازم تسأل الدلو مبيعجبوش العجب عشان تجيب له الهدية اللي على مزاجه»، لافتةً إلى أنه إذا أردت إهداء هدية لحبيب ينتمي لبرج الدلو، فاعلم أنه شخصية تهوى المغامرات، ويبحث دائما عن التجديد والغريب في كل شيء، وعلى الرغم من أنه شخصية غير أنانية، إلا أنه أحيانا يتصف باللامبالاة، ويميل للحرية والاستقلالية، ويرفض قيود الحب، وبالتالي يفتقد لذة التوحد مع شريك روحاني، وإذا سألته تملك قلبه، كونك تعطيه حرية الاختيار.