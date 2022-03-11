حظك اليوم برج القوس الجمعة 11-3-2022 مهنيا وعاطفيا

لا يتوقفون عن خوض العديد من المغامرات والرحلات وبين وقت لآخر ليس ببعيد يسافرون إلى مكان مختلف وبلد جديدة يطلعون فيها على ثقافات مختلفة ويلتقون بأصدقاء جدد ويستمتعون فيها بممارسة النشاطات والمغامرات، فمواليد برج القوس يعشقون الحرية والانطلاق ولا يحبون التقيد ويعرف عنهم الحماس والحيوية ولا يحبون الكسل أبدا، ويهتمون بالعديد من العلوم ولكنهم يميلون إلى تفضيل الفلسفة التي يستخدمونها في حياتهم ونظرتهم للأمور من حولهم.

صفات برج القوس

مولود برج القوس دائم البحث عن كل ما هو جديد، كما أنهم لا يتوقفون عن تحقيق نجاحات كبيرة في حياته، ودائما ما يكونون متفائلون ويحبون المرح والمزاح، وصادقون مخلصون، يكرهون الخداع والكذب.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

اليوم مميز لمواليد برج القوس على الصعيد المهني، حيث يوجد القمر في منزل المدخرات، مما يوفر لديك إمكانية وفرصة لتنمية أموالك أو أعمالك والربح منها، وذلك وفقا لما قالته عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

يوجد فينوس والمريخ في منزل العلاقات اليوم مما يدفعانك للتعامل مع غيرك والانفتاح على الآخرين ويمنحانك روح تفاؤل وتتصرف بلباقة وذلك وفق حظك اليوم.

عيوب برج القوس

لا يستطيعون الصبر ولا يمتلكون مهارة بهذه الصفة فينفذ صبرهم سريعا ولا يستطيعون الانتظار لتحقيق ما يريدون، ومن عيوبهم أيضا الصراحة التي تجرح من حولهم في بعض الأحيان، كما أن ثقتهم الزّائدة تجعل من حولهم يصفونهم بالغرور وقد يبدون كذلك بالفعل في بعض المواقف.