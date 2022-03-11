حظك اليوم برج الجدي الجمعة 11-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. استمع لشريك حياتك

لا يحب مواليد برج الجدي التراخي والخضوع لغيرهم والتراجع عن حقوقهم فيدافعون عن الحقوق كثيرا حتى يثبتونها لأنفسهم أو لغيرهم، ويعرف عنهم أنهم أصحاب شخصية قوية جدا يتمسكون بآرائهم ولا يتراجعون عنها ويدافع عن موقع بقوّة وثبات، كما أنهم يتحملون المسؤولية كثيرا.

صفات برج الجدي

من ضمن صفات برج الجدي على المستوى العائلي حبه لأسرته كثيرا واهتمامه بهم وتقديم كل الدعم لهم وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات التي يحتاجون إليها، فهو دائما ما يكون مُرتبطا بعائلته وأهله بشكل كبير، وعلى قدر حبه للاستقرار إلا أنه لا يفضّل الزواج في مرحلة عمريّة صغيرة لأنه يفكر بعمق ولا يجد شريكة حياته بسهولة.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

على مواليد برج الجدي التفكير جيدا والحرص على التأني في اختيار الأشخاص التي قد تظل معك فترات طويلة في محيط عملك خاصة، ولا تحكم عليهم دون التعامل معهم بشكل مباشر وفي عدة مواقف، وفقا لما تقوله خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي، ينصحهم بالحرص على الاستماع لشريك حياتهم وعدم إظهار عدم الاكتراث به حتى لا يغضب.

عيوب برج الجدي

من عيوب برج الجدي الروتين وعدم التجديد والتطور، كما أنهم لا يحبون المرح ويظهر عليهم الجدية بشكل كبير في مختلف المواقف، كما أنهم من الشخصيات الانطوائيّة التي تميل للعزلة.