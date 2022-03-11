حظك اليوم برج الدلو الجمعة 11-3-2022 مهنيا وعاطفيا

من عيوب برج الدلو التمسك بآرائهم وعدم التنازل عنها مهما كانت خاطئة، فهم لا يقتنعون بخطئهم ويعرف عنهم العناد الشديد، ومن عيوبهم أيضا التسرّع الذي يصل إلى حد التهور فلا يفكرون جيدا قبل اتخاذ القرار وعندما يأخذونه لا يتراجعون عنه مهما سبب لهم من أضرار وفق نصيحة من حولهم,

عيوب برج الدلو

ومن ضمن عيوب برج الدلو الغموض فلا يمكن أن تتوقع ردود أفعالهم أو ما يمكن أن يفعلونه أو يتصرفون به في مختلف المواقف مهما كنت قريب منهم، وذلك يرجع إلى أنّهم يفضّلون الاحتفاظ بأفكارهم ومخطّطاتهم لأنفسهم، ومن عيبوهم أيضا التطرف في كلّ شيء، فهم لا يستطيعون الوقوف في منتصف الأشياء.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن القمر يوجد اليوم بمنزل العمل مما يمنحك الرغبة في فعل الكثير وتقوم بواجبك على أكمل وجه في كافة ما يطلب منك اليوم.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

حظك اليوم مواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي، يشير إلى يوم مميز تشعر فيه بالرضا وتتواصل مع من حولك بشكل جيد وذلك نظرا لوجود فينوس والمريخ في برجك مما يجعلك مستمتعا بأي فعل تقوم به.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والفنانة أمل عرفة، والمطربة الإماراتية أحلام، وتيم حسن، وعلى المستوى العامي الفنانة شاكيرا.