حظك اليوم برج الحوت الجمعة 11-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. لقاءات مميزة

رجل برج الحوت متميز كثيرا فيمتلك العديد من الصفات التي تلفت انتباه من حوله وتلقى إعجابهم فهو شخص مبدع، وحساس، وديناميكي، وبديهي، يستطيع قراءة أفكارك دون التحدث اعتمادا على لغة الجسد، ولديه القدرة على التقاط الأشياء الخفية، وينجح كثيرا إذا اتجه للطب النفسي أو عمل كفنان معتمدا على مشاعره أو كرجل أعمال معتمدا على ذكائه، وهو شخص طيب وفي مخلص يحب تقديم المساعدة لمن حوله ويجد راحته وسعادته في إدخال السرور على قلوبهم وقضاء مصالحهم.

صفات برج برج الحوت

عندما يقدم مولود برج الجدي المساعدة لمن حولهم لا يتأخر في ذلك مهما كان ذلك على حساب صحته وحياته، فهو لا يستطيع قول لا لأحد، لأن ذلك يسبب لهم ألما وشعورا بأنه خذل سائله، أو تقاعس في مساعدته.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

يوم مميز يمر به مواليد برج الحوت على الصعيد المهني، حيث تعدك الأفلاك بعقد لقاءات مميزة وتكوين صداقات أو اتفاقيات تجني منها نفعا فيما بعد، وذلك وفقا لما قالته عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر بمنزل الحب اليوم مما يعدك بيوم رائع ومناسب لإقامة علاقة عاطفية ناجحة وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

صفات امرأة برج الحوت

حساسة، رومانسية، عاطفية، حنونة، كلها صفات تمتلكها امرأة برج الحوت مما يجعلها شريكة جيدة تستطيع أن تقدم الحب والدعم لشريك حياتها ومحبوبها بكل ما تملك وتجعله رقم واحد في حياتها.