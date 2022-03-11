روسيا تقرر تمديد حظر الطيران إلى مطارات الجنوب والوسط

أعلنت هيئة الطيران في روسيا، اليوم، تمديد حظر الطيران والقيود المفروضة على الرحلات الجوية المتجهة إلى مطارات جنوب ووسط روسيا حتى يوم 20 مارس، تزامنا مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير الماضي، في وقت تواصل الدول فرض مزيد من العقوبات على موسكو لوقف العملية التي تقول روسيا إنها تسير وفق الخطة.

روسيا تحدد المطارات التي يشملها قرار تمديد حظر الطيران

وأوضح بيان هيئة الطيران بشأن قرار روسيا تمديد حظر الطيران إلى مطارت جنوب ووسط البلاد أنه سيطبق، علمنا أنه يشمل مطارات سيمفيروبول وإليستا، وأنابا، وبيلجورود، وبريانسك، وفورونيج، وجيلينجيك، وروستوف علي الدون، وكراسنودار، وكورسك، وليبيتسك.

وكانت روسيا اتخذت قرارا يوم 8 مارس، أعلنت فيه تمديد حظر الطيران أيضا إلى هذه المطارات لأن أراضيها غير آمنة، وكان وقتها حتى 14 مارس، ليتم التمديد مجددا اليوم، تزامنا مع تواصل الحرب الروسية الأوكرانية.

روسيا تفتح الباب أمام «المتطوعين من الشرق الأوسط» للقتال ضد القوات الأوكرانية

وفي سياق آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بتقديم تسهيلات لنقل من أسماهم بـ«المتطوعين» القادمين من الشرق الأوسط والراغبين بالقتال في منطقة دونباس ضد القوات الأوكرانية.

وصرح شويجو، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم صباحا، أن هناك 16 ألف «متطوع» من دول الشرق الأسوط طلبوا من الحكومة الروسية أن تفتح لهم الطريق للوصول إلى جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك للقتال ضد القوات الحكومية الأوكرانية.

أمريكا تستعد لإعلان قطع العلاقات التجارية مع روسيا

وضمن أخبار خرب روسيا وأوكرانيا، قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم إن الرئيس الامريكي جو بايدن يعتزم اتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية العقابية ضد روسيا، حيث أنه من المقرر أن يعلن اليوم عن قطع العلاقات التجارية مع موسكو.

كما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن بايدن سيعلن أيضا زيادة التعريفة الجمركية على المنتجات الروسية، ما يعني رفع سعرها وتقليل الطلب عليها، أو تباع بنفس سعرها وتتحمل موسكو فارق رفع قيمة التعريفة.