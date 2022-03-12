حظك اليوم برج الحوت السبت 12-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. الجميع يطلب وجودك

الدعوة لحفل موسيقي وزيارة الحدائق والاعتناء بالحيوانات وتناول الطعام المفضل، أبرز الهدايا التي يمكن أن تقدمها لمولود برج الحوت، فدعوته لحفل موسيقي أو شراء أسطوانة لمطربه المفضل قد يسعده للغاية، كما أنه يفرح بشراء ألبوم للصور يضم صور العائلة، فضلا عن أنه يفضل اقتناء الكتب، تحديدًا التي تتعلق بالفن والموسيقى والإبداع.

كما يحب أيضا مولود برج الحوت الهدايا المصنوعة من الجلد، كتقديم حذاء عصري ومريح، فهو شخص يحب تدليل نفسه وأن تكون قدماه مرتاحتين أمر بغاية الأهمية بالنسبة له، ونوضح في التقرير التالي حظك اليوم لهذا المولود على المستويين العاطفي والعملي وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس في برجك تمنحك إشراقة.. تزدهر حياتك الاجتماعية والعملية ويطلب الجميع وجودك، فقط لا تعلن خططك وتجنب الفخر، وذلك وفقا لما قالته عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل قلبك يخفق ويمتلئ بالود والمشاعر الدافئة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

عيوب برج الحوت

ويملك مولود برج الحوت عدد من العيوب وأبرزها أنه شخص حساس للغاية وكسول ويميل للافتقار إلى الحماس ويكره القيام بأمر جديد وغير روتيني، كما أنه يأخذ المواقف والأمور على صورة شخصية حتى لو لم يكن هو المقصود بها، وأخيرا هو رجل متردد ويميل الى الهروب من الواقع ويخاف من المجازفة.