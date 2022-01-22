شروط الحصول على قرض «التروسيكل» من البنك الزراعي.. يصل لـ16 ألف جنيه

يقدم البنك الزراعي المصري ضمن برامجه التمويلية، برنامج تمويل شراء الدراجات النارية «التروسيكل» أحد برامج التنمية الريفية التي يدعمها البنك الزراعي ضمن برامجه الهادفة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية وخاصة المناطق الريفية والنائية.

قرض التروسيكل من البنك الزراعي

ويستهدف البرنامج تمويل دراجات النقل ذات الثلاث عجلات «التروسيكل» والذي يستخدم على نطاق واسع في نقل البضائع الخفيفة في المدن والقرى كما يتم استخدامها أحيانًا كمنافذ تسويقية متنقلة لتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية وغيرها وهو ما يعمل على توفير فرص عمل للشباب ويحسن مستوى الدخل للعاملين في مشروعات القطاع الزراعي والحيواني الصغيرة ومتناهية الصغر.

تفاصيل الحصول على قرض التروسيكل

ونستعرض في السطور التالية، تفاصيل قرض التروسيكل من البنك الزراعي، وكيفية الحصول عليه والشروط التي جاءت على النحو التالي:

- الفئات المستهدفة: الشباب والعاملين في مشروعات القطاع الزراعي والحيواني الصغيرة ومتناهية الصغر.

- يصل حد التمويل إلى 16 ألف جنيه.

- تصل فترة سداد القرض إلى 24 شهرًا.

- إجراءات بسيطة للحصول على القرض وتسهيلات في السداد وأقل دفعة مقدمة تصل إلى 25%.

- المصاريف الإدارية للقرض 2% بحد أقصى 200 جنيه.

- نسبة عبء الدين: 50%.

- سعر الفائدة يصل إلى 18% متناقصة سنويًا.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض التروسيكل

ووضع البنك الزراعي المصري بعض الأوراق والمستندات للحصول على قرض التروسيكل تتمثل في الآتي:

- بطاقة الرقم القومي السارية.

- إحضار ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- أن يكون المتقدم للحصول على القرض مصري الجنسية.

- عقد قرض تمويل دراجة التروسيكل.

جدير بالذكر أنّ البنك الزراعي المصري يقدم قروضًا ميسرة للمرأة الريفية ضمن مبادرة «باب رزق»، فضلًا عن القروض المقدمة لصغار التجار والحرفيين والباعة الجائلين لمساعدتهم على تنفيذ مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة بهدف توفير مصدر رزق جديد لهم ومساعدتهم على زيادة دخلهم بما يحقق مستوى حياة كريمة لشريحة كبيرة في المجتمع من سكان الريف.