حظك اليوم برج القوس السبت 12-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. زيادة المدخرات

صفات عديدة يمتلكها مواليد برج القوس أبرزها الفكاهة وخفة الظل والانفتاح وحب الانطلاق والسفر وتجربة العديد من الأشياء وخوض المغامرات العديدة، وهم رائعون بأحلامِهم وطموحاتِهم ومثقفون، لذا ينجذب من حولهم إليهم وينجحون في نيل إعجاب الكثيرين أينما حلوا ويتركون أثرا فيمن حولهم بشخصياتهم المختلفة، ويكونون متفائلين دائما ومرحين مما يجعل الإيجابية جزء لا يتجزأ عن شخصياتهم، ويحبون الاطلاع على الثقافات المختلفة والتعرف على أصدقاء جدد في كل مكان يذهبون إليه ويتميزون بالإخلاص والصدق والصراحة والوضوح مما يجعل من حولهم يجدون راحة في التعامل معهم.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تنجح اليوم في المحافظة على الاستقرار المادي وفق ما قالته عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات لـ«الوطن»، متوقعة ازدياد المدخرات بالنسبة لمواليد برج القوس اليوم كما يخططون جيدا لمستقبلهم.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي، يشير إلى وجود فينوس بمنزل العلاقات مما يمدك بطاقة وجاذبية، وتنجح في الاقتراب ممن تحب بسهولة.

مشاهير برج القوس

مشاهير كثيرون ينتمون لمواليد برج القوس أبرزهم الفنانة علا غانم ولدت في 26 نوفمبر، والفنانة ميرفت أمين ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر ، والفنانة نجلاء فتحي ولدت في 21 ديسمبر، والمطرب اللبناني عاصي الحلاني ولد في 28 نوفمبر، والمطربة القديرة ماجدة الرومي ولدت في 13 ديسمبر، والأديب والروائي الراحل نجيب محفوظ ولد في 11 ديسمبر.