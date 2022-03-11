حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 11-03-2022 مهنيا وعاطفيا

تتأثر الأبراج كثيرا بحركة دوران الكواكب حول الشمس، ونعيش خلال الفترة الحالية في أيام برج الحوت، ذلك البرج الذي يتميز بأنه شخصية حساسة وديناميكية بشكل كبير، يحرص دائما على إرضاء المحيطين به، كما أنه يعشق متابعة مجال الموضة والأزياء، ويحب ارتداء ما يتناسب مع الموضة.

وتنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات تتمثل في «الأبراج الهوائية، الأبراج المائية، الأبراج الترابية، الأبراج النارية»، بعدد 12 برج لمجموعهم، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم للأبراج اليوم الجمعة الموافق 11 مارس، على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 11-3-2022 على الصعيد المهني

من الممكن أن تجد يا مولود برج الحمل من يساندك اليوم ولكن إذا تعاملت بلطف مع الآخرين، فالوضع الفلكي لديك قد يجعلك تشعر بالتوتر.

حظك اليوم برج الحمل 11-3-2022 على الصعيد العاطفي

قد تميل إلى سرعة الغضب والانفعال اليوم نظرا لتواجد القمر في برجك، فاحرص على التحكم في انفعالاتك.

حظك اليوم برج الثور 11-3-2022 على الصعيد المهني

احرص على الاحتفاظ بما لديك من يقظة ذهنية، فقد يحالفك الحظ للنجاح في المنافسات.

حظك اليوم برج الثور 11-3-2022 على الصعيد العاطفي

لجيك فرصة كبيرة لإقناع عائلتك بما تريد اليوم، فالقمر متواجد في منزل العلاقات.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-3-2022 على الصعيد المهني

استخدم الموهبة التي تمتلكها للتغلب على العقبات التي تواجهك، فاحرص على الاجتهاد للحفاظ على تركيزك.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-3-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر بالسعادة الباغة مع ن تحب، فحظك اليوم يمدك بالمكثير من الطاقة المشتعلة.

حظك اليوم برج السرطان 11-3-2022 على الصعيد المهني

من الممكن أن يكون لديك قدرة على على جمع الكل لتحقيق هدف واحد، فاليوم مناسب كثيرا لاتخاذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج السرطان 11-3-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر بمزيد من الجاذبية من جانب الطرف الآخر اليوم، فوجود القمر في برج يمدك بالتألق.

حظك اليوم برج الأسد 11-3-2022 على الصعيد المهني

احرص على العمل في صمت، كما يجب عليك أن تكون كتوما حول أسرار وأسرار المحيطين بك، فالقمر في منزلك الثاني عشر.

حظك اليوم برج الأسد 11-3-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تقاوم الوقوع كفريسة للآخرين من حولك، وتجنب الشعور بالمزيد من الطقاة السلبية.

حظك اليوم برج العذراء 11-3-2022 على الصعيد المهني

احرص على الانتباه لحقوقك، فوجود القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك للقيام بأعمال خاصة تؤهلك لتوطيد العلاقات.

حظك اليوم برج العذراء 11-3-2022 على الصعيد العاطفي

لا تتهرب من مشاكلك مطلقا، ولكن احرص على مواجهتها للتغلب عليها والتخلص منها.

حظك اليوم برج الميزان 11-3-2022 على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بالتشوش كثيرا، الأمر الذي يساعدك على العمل بجد لتحقيق أهدافك.

حظك اليوم برج الميزان 11-3-2022 على الصعيد العاطفي

لا تبالغ في طلبك وحاجتك للمثالية حتى لا تشعر بالإحباط، وهذا ما تنصحك به الأفلاك.

حظك اليوم برج العقرب 11-3-2022 على الصعيد المهني

تجد اليوم مناسبا بشكل كبير للسفر والتنقل من مكان لآخر والاشتراك في الرحلات، ويرجع ذلك لتواجد القمر في منزلك التاسع.

حظك اليوم برج العقرب 11-3-2022 على الصعيد العاطفي

بالرغم من أنك تشعر اليوم بالتشوش العاطفي، إلا أنك قد تجد الكثير من المقابلات التي قد توقظ مشاعرك.

حظك اليوم برج القوس 11-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وقد تكون هناك فرصة لتنمية أموالك أو أعمالك.

حظك اليوم برج القوس 11-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ في منزل العلاقات يدفعانك للانفتاح على الآخرين ويمنحانك روح تفاؤل وحسن تصرّف.

حظك اليوم برج الجدي 11-3-2022 على الصعيد المهني

احرص على التأني في اختيار الأشخاص التي قد تظل معك فترات طويلة، ولا تحكم عليهم دون التعامل معهم بشكل مباشر.

حظك اليوم برج الجدي 11-3-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم إظهار عدم الاكتراث بشريك حياتك.

حظك اليوم برج الدلو 11-3-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يمنحك الرغبة في فعل الكثير وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الدلو 11-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ في برجك.. تستمتع بكل نشاط تقوم به وتشعر بالرضا عن أسلوب تواصلك مع من حولك.

حظك اليوم برج الحوت 11-3-2022 على الصعيد المهني

اليوم تعدك الأفلاك بلقاءات مميزة وقد تعقد صداقات أو اتفاقيات ملائمة.

حظك اليوم برج الحوت 11-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يعدك بيوم رائع ومناسب لإقامة علاقة عاطفية ناجحة.