«هدية الرئيس».. 16 ألف صندوق مواد غذائية لقرى «حياة كريمة» بسمنود

تحت شعار «هدية الرئيس»، أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» قافلة غذائية تتكون من 200 ألف صندوق مواد غذائية لتوزيعها على المواطنين الأكثر استحقاقا بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية، بالتعاون مع شركة صافي.

وكشفت مؤسسة حياة كريمة عن توزيع 16 ألف صندوق مواد غذائية في مركز سمنود بمحافظة الغربية من خلال المتطوعين بالمؤسسة.

12 شاحنة تحتوي كل منها على 2000 كرتونة مواد غذائية

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة أن البداية كانت من مركز زفتى بمحافظة الغربية وتم إرسال 12 شاحنة تحتوي كل منها على 2000 كرتونة مواد غذائية بإجمالي 24 ألف كرتونة لمركز زفتى، بجانب 6 شاحنات لمركز سمنود بإجمالي 12 ألف كرتونة ليتم توزيعها على المستحقين.

ووصول 6 شاحنات تحمل 12 ألف كرتونة لمركز قطور، وفي الطريق لمركز بسيون أيضًا 6 شاحنات تحمل 12 ألف كرتونة مواد غذائية.

وتساهم حياة كريمة بالعديد من القوافل المتنوعة، سواء الغذائية أو الطبية، في كل القرى الأكثر احتياجا بهدف دعم الأسر، وتحسين مستوى المعيشة.

وكانت قد أطلقت عدة قوافل تنموية إلى محافظة أسوان شملت على مواد غذائية وطبية عديدة.