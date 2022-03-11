علام: الإفتاء أول مؤسسة دينية تستخدم تيك توك.. ولا حكم شرعي للسوشيال

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الفضاء الإلكتروني سلاح ذو حدين، وليس له حكم شرعي سواء بالجواز أو بالمنع، ولكن الحكم الشرعي يكون على طريقة الاستخدام نفسها، لافتا إلى أن الفضاء الإلكتروني ومنه تطبيقات التواصل الاجتماعي يتم استخدامها سلبيا، بالرغم من أنه يعتبر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى.

الإفتاء أول مؤسسة دينية تستخدم تيك توك

وأضاف الدكتور شوقي علام خلال لقاء ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، من تقديم الإعلامى حمدي رزق، اليوم الجمعة، أن دار الإفتاء أول مؤسسة دينية تستخدم تطبيق تيك توك لما فيه العديد من المنشورات السلبية والتى كان يجب مواجهتها بما هو صحيح ونافع للناس.

وأكد شوقي علام، أن الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل خدمة للبشرية بلا شك في مختلف مجالات الحياة، لافتا إلى أن الدين والأخلاق هى الضابط بالنسبة لم ينشره مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى.

وأفاد بأن الإنسان يحمل أمانة الكلمة التى يكتبها أو يقولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متابعا: «بمجرد النشر تصبح مسؤولا عما نشرته حتى لو منقول، وكما قال الله تعالى «ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد».

الإنسان يحمل أمانة الكلمة التى يكتبها أو يقولها

ولفت إلى أن المنهجية العلمية للشرع الشريف والمأخوذة من القرآن والسنة قد عمل العلماء على ترسيخها عبر العصور، ومن بين سماتها التواضع واحترام رأي الآخرين وعدم المصادرة على أقوالهم.

وطالب مفتي الجمهورية الشباب والأمة الإسلامية بأن يلجأوا فقط إلى المتخصصين من العلماء ودراسة سيرتهم، فهم الذين حصلوا العلوم ولديهم المنهجية وتدربوا على تطبيقها، وهو أمر يحتاج إلى تدرج وزمن.

وأوضح مفتي الجمهورية أن من ثراء التراث العلمي أن يختلف أتباع المذهب مع صاحب المذهب، وهو أمر طبيعي ليس مبتدَعا، وهو يدل على سَعة الأفق والاجتهاد والسعي لتحقيق مراد الله من التيسير وليس لغرض التشهي أو حب الظهور.