سعر طن الحديد اليوم في مصر.. أعلى سعر 15300جنيه

سجّل سعر طن الحديد اليوم في مصر ارتفاعا سعريًا في عدد من الشركات المنتجة، بقيمة 150 جنيها للطن، مدفوعا بارتفاع أسعار خام البليت عالميا، وأعلنت شركات الحديد اليوم، عبر الرسائل النصية القصيرة للتجار والوكلاء، عن سعر جديد لـ طن الحديد عقب استقرار دام قرابة الشهر.

وتستورد مصر 60% من المواد الخام والخردة من الخارج، وخاصة خام البليت، وتعد أهم الدول المصدرة لـ البليت هي: «أوكرانيا، تركيا، الصين»، بحسب الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية لـ«الوطن»، مستبعدة تحديد أنسبة الزيادة المتوقعة في سعر طن الحديد بسب اختلاف المتغيرات.

وأرجع أحمد الزيني رئيس الشعبة، ارتفاع سعر طن حديد التسليح لارتباك الامدادات اللوجستية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتخوفات من نقص الخام في الأسواق، لافتا إلى أن ثُلث واردات مصر من البليت من أوكرانيا.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

- يباع حديد عز بسعر 15300 جنيه مقابل 15150 جنيها أمس.

- يباع حديد المصريين بسعر 15200جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15250 جنيها.

- يباع حديد سرحان بـ14900 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 14900 جنيه.

- يباع حديد الكومي بسعر 14900 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 14900جنيه.

- يباع حديد العشري بسعر 14900جنيه

- يباع حديد مصر ستيل بسعر 14900جنيه .

ويباع سعر طن الحديد في مصر بهذه الأسعار وفق شروط من أهمها ألا تقل الكميات عن 30 طنا والسداد الفوري أو قصير الأجل وهذه الأسعار شاملة النقل.

أسعار خامات الحديد عالميًا

- يباع خام الحديد بسعر 134 دولارا.

- يباع فحم الكوك بسعر 440 دولارا.

- يباع خردة الصلب بسعر 514 دولارا.

- يباع حديد التسليح 750 دولارا.

- تباع لفائف الأسلاك بسعر 795 دولارا.

- المسطحات تباع بسعر 815 دولارا.

- يباع النحاس بسعر 9864 دولارا.

- يباع الألومنيوم بسعر 339450 دولارا.

- يباع الرصاص بسعر 2342.50 دولار.