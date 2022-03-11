«تجارة حلوان» تطلق أول مشروع تخرج تحليلي لربط الطالب بسوق العمل

«التحليل الاقتصادي والمالي».. برنامج تفاعلي جرى تفعيله في برنامج الأسواق والمنشآت المالية «FMI» بكلية التجارة جامعة حلوان، بهدف ربط الطالب بسوق العمل، وتطبيق ما درسه على مدار أربعة سنوات في الكلية، بحيث يصبح مؤهلاً للعمل في مختلف الشركات عقب التخرج مباشرة، ويأتي البرنامج في إطار مادة مشروع التخرج الأساسية لطلاب الفرقة الرابعة بالكلية ومخصص لها 200 درجة.

دليل إلكتروني تفاعلي

الدكتورة أمانى فاخر، عميدة الكلية، تقول إن البرنامج هو مشروع تخرج تحليلي لربط الطالب بسوق العمل، حيث جرى إعداد دليل إلكتروني وتفاعلي يُمكِّن طلاب الفرقة الرابعة من فهم أبعاد برنامج التحليل الاقتصادي والمالي لأيِّ شركة.

تحليل المؤشرات المالية

وأضافت «أماني» في تصريح لـ«الوطن»، أن كل مجموعة من الطلاب تتولى عمل دراسة حالة عن إحدى الشركات بمصر، حيث يجرى تحليل المؤشرات المالية للشركة وتحليل السهم في البورصة، وأداء الصناعة، والمتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.

من جانبه، أكد الدكتور صابر شاكر، منسق البرنامج، في تصريح لـ«الوطن»، أن المشروع يأتي في إطار مادة مشروع التخرج للطلاب، والذين يصل عددهم 600 طالباً، موضحاً أن درجات المشروع 200 درجة، والهدف الأساسي منه هو ربط الطالب بسوق العمل وتأهيله للعمل في الشركات المختلفة.

كما قال الطالب محمد شريف، إن البرنامج هو الوجه الثاني للإصلاح الاقتصادي، لأنه يشمل تدريب الطالب على عوامل التشجيع على الاستثمار وتحليل الشركات المالية ورصد قيمة الشركات العادلة.

توقعات لمدة خمسة أعوام حول مبيعات الشركات

وأضاف «شريف»،لـ«الوطن»، أن آلية تفعيل البرنامج تتمثل في تحليل بيانات شركة قائمة بالفعل وإعطاء نصائح مالية سواء بشراء أسهم جديدة أو عدم شرائها، مؤكداً أن الكلية عملت على تدريب الطلاب خلال فترة الدراسة على كيفية تطبيق المادة النظرية في الواقع.

ولفت محمد شريف إلى أن البرنامج يمكن طلاب الفرقة الرابعة من عمل توقعات لمدة خمسة أعوام حول مبيعات وربحية وسعر أسهم الشركات المختلفة، بجانب عمل ما يسمى «صندوق الاستثمار» الذي يتضمن أكثر من سهم لعدة شركة، بما يساعد على تحقيق أربح عالية، مقارنة بدرجة قليلة من الخطر.

وقالت نورهان سامح، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة حلوان، إن البرنامج يوفر شرحاً تفاعلياً من خلال دليل إلكتروني، حتى يتثنى للطالب تطبيق ما درسه نظرياً على إحدى الشركات في مصر والخروج بنتائج مالية دقيقة حول الشركة وأسهمها.