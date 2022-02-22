توقيع عقوبة «التنبيه» على عميد ووكيل كلية التجارة ببني سويف

قرر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة «التنبيه» على كل من عميد كلية التجارة، ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، وذلك لما نسب إليهما من مخالفات إدارية بشأن عدم اتباع قواعد توزيع الطلاب الدارسين بالدكتوراه المهنية وفقاً للترتيب الأبجدي وبحسب أقدمية أعضاء هيئة التدريس.

التحقيق في شكوى طلاب الدكتوراه المهنية بتجارة بني سويف

تضمن قرار رئيس الجامعة أنه على الجهات المختصة العلم والتنفيذ كل فيما يخصه، مشيراً إلى أن قرار العقوبة يأتي بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات والقوانين المعدلة له وعلى ما انتهى إليه رأي المحقق القانوني، الدكتور أحمد فوزي، في الشكوى المقدمة من بعض طلاب الدكتوراه المهنية ضد عميد كلية التجارة إلى مجلس الوزراء.

طلاب الدكتوراه المهنية بتجارة بني سويف يشكون عملية توزيع الدارسين على الأساتذة

وأرسل عدد من طلاب الدكتوراه المهنية ببرنامج الدراسات العليا بكلية التجارة بجامعة بني سويف شكوى إلى مجلس الوزراء ضد مسؤولي البرامج المهنية بكلية التجارة، وقام مجلس الوزراء بتحويلها إلى جامعة بني سويف للتحقيق، مؤكدين أن عميد كلية التجارة رئيس لجنة البرامج المهنية للدراسات العليا، وأن هناك أسماء مسجلين لمشروع الدكتوراه في المستوى الثاني للفصل الثاني، وتم تسجيل بعض الدارسين بدون مراعاة الترتيب الأبجدي، حيث أن عدد الدفعة 62 دارساً ولديهم 3 أساتذة، وكل أستاذ يحصل على 21 دارساً بالترتيب الأبجدي للدفعة، إلا أنهم فوجئوا بأنه لم يتم الترتيب طبقاً لما هو معمول به في برنامج الدكتوراه المهنية، وفوجئوا بتعديل في الأسماء التي تم توزيعها على الأساتذة المشرفين على الدارسين بدون مراعاة الترتيب الأبجدي.