وصلة حب من جمهور «أبيدوس» للفنان علي الحجار: «بنحبك» (فيديو)

داعب الفنان الكبير علي الحجار الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة المصرية، خلال حفله الغنائي بمهرجان أبيدوس الغنائي قائلا: «جبتوني هنا ليه يا دكتورة؟».

وظل جمهور مدينة أبيدوس يهتف للمطرب علي الحجار، مرددين هتافات: «علي يا علي بنحبك يا علي».

الحجار لوزيرة الثقافة: «جبتوني هنا ليه؟»

واضطر الحجار لزيادة أغنية «يا أبو الريش» عقب هتاف الجمهور «لسه بدري»، فيما استبدل أغنية تتر «الرحايا» بدلًا من أغنية «عارفة» بعد أن صاح الجمهور مطالبا بها.

قدّم الحجار، خلال الحفل عدد كبير من أغنياته من بينها تتر مسلسل «المال والبنون، على قد ما حبينا، ذئاب الجبل، الزين والزينة، مسألة مبدأ، الليل وآخره، عارفة، الرحايا».

وشهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ثاني فعاليات مهرجان أبيدوس الأول للموسيقى والغناء، والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة سوهاج، حيث أحيا النجم علي الحجار وفرقته حفلا بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة.

من المقرر أن يختتم مهرجان أبيدوس، اليوم، بحفل غنائي كبير للفنان مدحت صالح وقائد فرقته العازف الكبير عمرو سليم.