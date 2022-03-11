«الأغنية صعبة».. علي الحجار يلبي طلب جمهور أبيدوس ويشدو بتتر «الرحايا»

لبى الفنان الكبير علي الحجار طلب الجمهور لغناء تتر مسلسل «الرحايا»، ضمن فاعليات مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار.

وظل جمهور الحفل يهتف للفنان، طلبًا لغناء التتر، فقام بتغير برنامج حفلته، وتقديم الأغنية قبل أداء أغنية «عارفة»، وعقب الانتهاء داعب الحجار وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، قائلا: «بقالي كتير مغنتش الأغنية صعبة»، وتكرر الأمر مرة أخرى حين طلب الجمهور أداء أغنية «خاصمني يازماني»، فقام بتغير البرنامج مرة أخرى وتقديم الأغنية، متابعًا: «كنت صغير وقت الأغنيات دي».

علي الحجار يبدأ حفلته بـ«المال والبنون»

وبدأ علي الحجار، الحفل منذ قليل، وذلك على هامش فعاليات مهرجان أبيدوس للموسيقي والغناء، التي تقام في سوهاج، بأغنية «المال والبنون»، حيث يقدم لجمهوره مجموعة من أغانيه القديمة والحديثة.

مشاركة هشام عباس أمس في مهرجان أبيدوس

بينما أحيي الفنان هشام عباس أمس، حفلاً تفاعل معه الجمهور، وذلك داخل معبد أبيدوس بسوهاج الذي يعد من أهم المتاحف في مصر، وقدَّم مجموعة من أغنياته، أبرزها: «قول عليا مجنون، ويتربى في عزو، ليلة وليلة، تعالى بالحب هتخدي عيني، آه من عينيها السود».

انطلاق مهرجان أبيدوس للموسيقي في دورته الأولى

وانطلق أمس مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج في دورته الأولى، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الفترة من 10 حتى 12 مارس.