شيرين تضيء سماء الكويت بحفل كامل العدد: «وحشتوني حبايب قلبي»

حرص الجمهور العربي من مختلف الجنسيات على حضور حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بالعاصمة الكويتية، والذي رفع لافتة كامل العدد على الرغم من أن الحفل كان في مكان مفتوح، وتواجد الجمهور الذي لم يجد تذاكر خارج البوابات الرئيسية، وتفاعل جميع الجمهور معها بشكل استثنائي.

شيرين: وحشتوني حبايب قلبي

حرصت شيرين على توجيه رسالة إلى الحضور بطريقتها العفوية وقالت «وحشتوني حبايب قلبي، الدنيا من غيركم وحشة، وأنتم أغلى الناس وليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرني بأيام وحشة، وميبقاش قلبكم أسود، وتقريبا كلنا هيجلنا كورونا بسبب الزحمة»

وبدأت شيرين الحفل بأغنية «مش عاوزه غيرك أنت»، وتوالت الأغنيات التي بلغت ما يزيد على 15 أغنية بين القديمة والحديثة.

ووصلت شيرين عبدالوهاب إلى مدينة الكويت، مساء الأربعاء الماضي، استعدادًا لإقامة حفلها الضخم الذي أعلنت عنه منذ عدة أيام.

شيرين تستعد لمفاجأة كبرى لجمهورها

ونشرت شيرين تغريدة قبل الحفل بأيامٍ، وقالت: «جاهزين يا أهل الكويت وحشتوني جدا، إن شاء الله هكون معاكم يوم 11-3 في الكويت الحبيبة»، ولاقت تغريدة شيرين تفاعلا كبيرا وترحيبا من الجمهور الكويتي والعربي، حيث طلب منها جمهورها في كل أنحاء الوطن العربي أن تمتعهم بفنها في حفلات مميزة مثل حفلها الذي ستقدمه في الكويت.

وتعيش شيرين حاليا حالة من النجاح الكبير والنشاط الفني المميز، وهو ما زاد من سعادة جمهورها ومحبيها. وتستعد شيرين للعديد من المفاجآت الفنية ستعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة.