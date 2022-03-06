«شيرين» في دعوى خلع: «مراته الأولى سلطت ناس عشان يجهضوني»

بعد أن عاشت لحظات من الرعب والخوف من فقدان طفلها، ذهبت «شيرين» لمحكمة الأسرة، مستغيثة مما فعلته معها ضرتها، بعد أن سلطت نساء عليها ليجهضنها، وعندما اشتكت لزوجها، كذبها وصدق زوجته الأولى، فطلبت منه الطلاق ورفض ليربي طفله مع أخواته، فلجأت للمحكمة، لتحكي للقاضي تفاصيل جعلتها تشعر بعدم الأمان لها أو لطفلها، وبسبب ذلك أقامت دعوى خلع، بعد قصة حب تحدت من أجلها الجميع، وقبلت أن تكون زوجة ثانية له.

شرطت عليه موافقة زوجته الأولى

روّت «شيرين» لقاضي محكمة الأسرة، سبب وجودها أمامه الآن، فقالت له: إنها وقت دراستها بالجامعة، تعرفت على شاب وسيم وهادئ عن طريق أصدقاء، لكن لم يكن الحظ حليفها، لأنها عرفت أنه متزوج ولديه أطفال، وبعد فترة ظهر في حياتها، وبدأ يعجب بها، ويطلب مقابلتها، ومع الوقت وقعت في حبه، وعندما رفضت علاقاتهما طلبها للزواج، وكانت تعلم برفض زوجته الشديد في تقبل زوجة ثانية لها، لكنها تحدت عائلتها والظروف، وأقنعتهم بعد صراعات طويلة، أنها تحبه فوافقوا على خطبتهما، بشرط معرفة زوجته الأولى بزواجه.

تحدت عائلتها من أجله

استكملت الزوجة حديثها للقاضي، بأنها طلبت منه موافقة زوجته على زواجه، ووافق، وتمت خطبتهما، وطوال فترة الخطبة كان الزوج يحاول الفصل بينهما، واشترى شقة بعيدة لها، ووعدها بعدم التفريق بينهما، وبعد الزواج كانت تعيش حياة هادئة في منزلها، وكانت تقابل أولاده في الإجازات، وكانت تسمح له أن يقضي وقت أكثر معهم، حتى لا تحرمهم منه، وبعد فترة علمت بحملها، وكانت سعيدة للغاية، لكن بعد حملها قلبت حياتها رأس على عقب، فبدأت زوجته الأولى بالشكوى له على أقل الأشياء، وبدأت تمنعه من رؤية أطفاله أو التعامل معهم كالسابق.

مراته الأولى سلطت ناس تجهضها

تابعت «شيرين» لقاضي محكمة الأسرة، التفاصيل المرعبة التي عاشتها بسبب زوجته الأولى: «بعد فترة بقينا مش قادرين نعيش بسبب المشاكل اللي بتعلمها مراته الأولى، فسيبت البيت لحد ما أولد، عشان يروح يعيش معاها ومع أولاده الفترة دي، وبعد أيام اتهجموا عليا ستات عشان يخلوني أسقط، ولما عملت محضر، عرفت أن الستات دول من طرف مراته الأولى، ولما وريته تقرير المستشفى والمحضر كذبني، وصدقها وقالي إنها مستحيل تعمل كده».

دعوى خلع بسبب زوجته الأولى

اختتمت الزوجة دعواها، بأنها باتت تشعر بعدم الأمان معه، وأنها طلبت منه الطلاق لكنه رفض ليربي أبنه مع أخوته، فتوجهت لمحكمة الأسرة بأكتوبر، وأقامت ضده دعوى خلع بعد 11 شهرًا من زواجهما، حملت رقم 3342، وما زالت منظورة أمام المحكمة.