طقس سانت كاترين.. معتدل طوال النهار وبارد ليلا

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إنَّ هناك تحسن في الطقس إذ ظهرت الشمس المشرقة على قمم الجبال والمدينة، وتحسنت الأحوال الجوية بشكل أفضل عن الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن قمم الجبال ما زالت تسجل درجات حرارة أقل من الصفر قرب الفجر.

وأوضح أنَّ الحياة البرية في المدينة سوف تبدأ في الازدهار، إذ تعرضت لأمطار غزيرة وثلوجًا كثيفة أدت إلى حدوث شلالات وارتفع منسوب المياه الجوفية، والآبار التي تُستخدم في الشرب والزراعة.

سانت كاترين تسجل 5 درجات

وقال رئيس مدينة سانت كاترين إنَّ درجات الحرارة في كل أرجاء المدينة الجبلية تحسنت بصورة كبيرة وسجلت المدينة فجر اليوم 6 درجات مئوية، فيما سجل جبل سانت كاترين درجتان تحت الصفر، جبل موسي سجل درجة واحدة.

وتابع أنَّ المدينة بدأت تستقبل مئات السياح القادمين من دول جنوب شرق وشرق آسيا، وهم من الذين يذهبون لزيارة المدينة بغرض الحج، ويعتبر صعود قمة جبل موسى، وزيارة دير سانت كاترين أحد مناسك الحج لطائفة الروم الأرثوذكس.

انتعاش الحياة البرية

وقال الدكتور إسماعيل حطب مدير محمية سانت كاترين إنَّ الحياة البرية عقب انقضاء الموسم الشتوي تزدهر حيث تسود المدينة رائحة زكية وطيبة للغاية، وهي رائحة النباتات الطبية والعطرية التي تنبت في جبال سانت كاترين فقط.

أضاف «إسماعيل»، لـ«الوطن» أنَّ الحياة البرية للحيوانات تشهد خروج بعض الحيوانات عقب انقضاء البيات الشتوي، وتخرج للرعي، مشيرًا إلى أنَّ الحيوانات البرية في سانت كاترين منحها الله طبيعة خاصة، حيث تتكيف مع الطقس بكل أنواعه ولكن حركة الحيوانات البرية تقل في الشتاء.