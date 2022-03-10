2000 سائح يتمتعون بالطقس المعتدل في سانت كاترين

أكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، تحسن حالة الطقس في المدينة مع انتهاء الأجواء الباردة تدريجيًا، ما دفع مئات السياح لزيارة المدينة التي ترتفع نحو 1600 متر فوق مستوي سطح البحر، لافتًا إلى أن المدينة تشهد رواجًا سياحيًا من دول شرق وجنوب شرق آسيا، ضمن طقوس الحج المسيحي طائفة الروم الأرثوذكس.

2000 سائح في سانت كاترين

وقال إن مدينة سانت كاترين استقبلت اليوم قرابة 2000 سائح من دول مختلفة، فضلا عن السياحة الداخلية لمصريين صعدوا إلى قمة جبل موسي، موضحًا أن المدينة استقبلت خلال موسم الشتاء قرابة 50 ألف سائح منذ بداية التساقط الثلوج.

تطوير مدخل دير سانت كاترين

وفي سياق متصل، قال العناني إن مشروع تطوير مدخل دير سانت كاترين، الذي ينفذه جهاز تعمير سيناء ضمن مشروع التجلي الأعظم، اقترب على الانتهاء.

وتابع أن تطوير مدخل دير سانت كاترين، يبدأ من الطريق الرئيسي وحتى مدخل الدير، موضحًا أنه جرى وضع جرانيت بطول 1.5 كيلو متر، وتخطيط منطقة البازارات، وعمل أماكن مخصصة للدليل البدوي، والجمالة، أماكن الانتظار السيارات السياحية.

«التجلي الأعظم» يستهدف مليون سائح سنويًا

وقال العناني إن نسبة التنفيذ في بعض الأماكن بمشروع «التجلي الأعظم» بلغت نحو 40%، موضحاً أن المشروع بمثابة قبلة حياة للمدينة، حيث يستهدف جذب مليون سائح سنويا إلى المدينة.

وتابع أن «التجلي الأعظم» يتضمن 14 مشروعاً، عبارة عن فنادق صديقة البيئة، حماية المدينة من أخطار السيول، وتطوير البنية التحتية في كل المدينة، وإنشاء وحدات سكنية، وتطوير مدخل الدير.