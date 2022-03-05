رواج سياحي في سانت كاترين بعد تحسن الطقس: 2500 سائح صعدوا جبل موسى

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم مئات السياح من مختلف دول العالم لزيارة الدير وصعود جبل موسي، موضحاً أنه مع تحسن الأحوال الجوية تنتعش السياحة في المدينة بشكل ملحوظ وتبدأ رحلات حج السياح الروم الأرثوذكس.

وأضاف «العناني»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم السبت أن غالبية السياح من المصريين وتحديدا طلاب الجامعات، مشيرا إلى أن المدينة تشهد طفرة عمرانية كبيرة في كل القطاعات.

الصعود إلى جبل موسى

وأكد «العناني»، أن جبل موسى استقبل نحو 2500 سائح من مختلف الجنسيات معظمهم من الشباب المصري وطلاب الجامعات، وقال إن السياح يصعدون إلى قمة الجبل ويشاهدون شروق الشمس من قمة جبل موسى، ويهبطون إلى دير سانت كاترين لزيارته في رحلة تستغرق قرابة 10 ساعات سيرًا على الأقدام.

وأشار إلى أن السياحة تنعش المدينة من الناحية الاقتصادية، إذ تزداد حركة البيع والشراء في المدينة خاصة منطقة البازارات إلى جوار الدير.

طريق السعال مفارق سانت كاترين

وقال رئيس مدينة سانت كاترين، إنه جرى الموافقة على تطوير طريق وادي السعال مفارق سانت كاترين بطول 180 كيلو متر، موضحا أن التطوير يشمل ازدواج الطريق وعرض الاتجاه الواحد 12 مترا ويشمل 3 حارات.

وتابع أن الشركة المسؤولة عن تطوير مطار سانت كاترين تسلمت المعمل تمهيدا لبدء التطوير، إذ جرى عمل مخطط يشمل مهبطين، وتطوير الطريق الرابط بين المطار ومدينة سانت كاترين.