«التعليم» تحدد ضوابط تجديد وظائف الإدارة المدرسية: منها تقرير الجزاءات

حددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنها مديرية التعليم في محافظة الشرقية، ضوابط التجديد لشغل وظائف الإدارة المدرسية للتعليم العام، موضحة أنَّ الأوراق المطلوبة للتجديد تتمثل في طلب التقدم للتجديد؛ ملصق عليه صورة حديثة معتمدة من جهة العمل يشمل الإقرار وصحيفة أحوال إلكترونية حديثة، وبيان حال حديثة كاملة البيانات، وإفادة من قسم التقارير بالإدارة التعليمية التابع لها بآخر تقريرين كفاية «2020-2021».

الأوراق المطلوبة للتجديد

وأضافت المديريات في خطاب موجه للإدارات التعليمية، أنَّ الأوراق المطلوبة تشمل إفادة من الشؤون القانونية بالإدارة التابع لها بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، والموقف من الجزاءات وأصل شهادة الصلاحية بشرط أن تكون سارية حتى تاريخ التجديد على الأقل، لمزاولة الوظيفة وصورة معتمدة منها ولن يعتد بالإفادة أو «وصل فوري»، وتقرير بالإنجازات خلال فترة شغله للوظيفة وشهادات الدورات التي حصل عليها خلال هذه الفترة ومقترحات تطوير الوظيفة للمرحلة القادمة، ووثيقة التعارف ملصق عليها صورة حديثة واستمارة استطلاع الرأي معتمدة من جهة العمل.

ضرورة تحري الدقة في الاستلام

وشددت المديريات على جميع الإدارات التعليمية بضرورة تحري الدقة في الاستلام والالتزام بكل ما جاء من تعليمات وترتيب الأوراق بالملف، وفقًا لترتيب المستندات المطلوبة، وتحمل المسؤولية القانونية في استلام أي ملفات أو أوراق مخالفة، فضلًا عن التوقيع بالاسم ثلاثيًا على أوراق التقدم، ومؤرخة بتاريخ التوقيع وتسليم 4 نسخ من حافظة التسليم وفصل الوثائق واستطلاع الرأي والملفات كل على حدة مع حافظة مستقلة لكل وظيفة.

وفي محافظة الشرقية، أكّدت مديرية التعليم تسليم ملفات المتقدمين لشغل الوظيفة الإشرافية بالمديرية يوم الخميس الموافق 31 مارس الجاري، ولن يُسمح باستلام أي ملفات بعد ذلك الموعد، وسوف يجري تحديد موعد للمقابلة الشخصية للراغبين في التجديد وتنطبق عليهم الشروط.