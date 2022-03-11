مديريات التعليم تستعد لامتحانات الترم الثاني 2022.. وموقف غير الملقحين

كثفت المديريات والإدارات التعليمية، من استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، بعد انتهاء الجدل المثار حول منع الطلاب الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر عقدها خلال شهر مايو المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا، كإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة وعدم السماح لأي طالب بدخول المدرسة دون قياس درجة حرارته، فضلاً عن توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، مؤكدة أنه لم يتم الإعلان عن أي تعليمات حتى الآن، تفيد بمنع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات.

توقيع ولي الأمر على الاستمارة المستنيرة شرط لحصول الطالب على اللقاح

وقال أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن المديرية لم تتلق أي تعليمات حتى الآن، تفيد بمنع أي طالب من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، سواء طلاب الدبلومات الفنية أو حتى طلاب صفوف النقل بداية من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية، مؤكداً أن توقيع ولي أمر الطالب على الاستمارة المستنيرة هو شرط أساسي لحصول الطالب على اللقاح.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بالالتزام بكل التعليمات الخاصة بدخول الطلاب امتحانات الترم الثاني، موضحاً أنه يجري حالياً الاستعداد للامتحانات التي ستعقد ورقياً في لجان مؤمنة جيداً بالنسبة لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، مشيراً إلى أن الفصل الدراسي الثاني يسير بصورة منتظمة ولم ترصد أي إصابات بكورونا بين الطلاب.

دخول الطلاب غير الملقحين امتحانات الترم الثاني

من جانبه، أكد مصطفى عبده مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أنه غير مسموح لأي مدرسة منع أي طالب من دخول امتحانات الترم الثاني حتى وإن لم يحصل على لقاح كورونا، موضحاً أنه لا توجد أي تعليمات بالمنع، لافتاً إلى أن الامتحانات ستعقد وسط تنفيذ كل الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن»، عن أنه لن يتم منع أي طالب من دخول الامتحانات، موضحاً أن أداء الامتحان حق لأي طالب.