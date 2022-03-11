قريبا.. فتح باب التقديم لطلاب المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء «التقديم للطلاب» خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك في بيان عاجل لها، لافتة إلى أنها تهتم بتفعيل أنشطة التوكاتسو التي تسهم في إتاحة حياة جذابة من الأنشطة والتعليم داخل الفصل المدرسي.

وأكدت أنها أنشطة التوكاتسو لها أنواع مختلفة أبرزها أنشطة الفصل وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة وأنشطة مجلس التلاميذ، موضحة أن هذه الأنشطة تحول دور المعلم من مدرس إلى ميسر حتى يتمكن التلاميذ من الوصول إلى إجابة صحيحة.

المدارس المصرية اليابانية تطبق أنشطة التوكاتسو

وأضاف المدارس المصرية اليابانية، أن أنشطة التوكاتسو تضم أنشطة المناسبات المدرسية، وهي أنشطة تعمل على تنمية الشعور بالانتماء والتكافل تجاه الآخرين، وتحقق التنمية الشاملة للطفل وتنمية الحكم الذاتي والانتماء والكفاءة لدى الطالب وتهتم بالتقييم الذاتي، وتتيح تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية اللازمة عندما يدخلون العالم الحقيقي، فضلاً عن أنها تهدف إلى خلق مدرسة تحقق السعادة والفخر ومتعة التعلم.