طقس أسيوط اليوم: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.. الصغرى 8 درجات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، الخميس، بمحافظة أسيوط، ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث تشهد المحافظة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ويميل الطقس إلى البرودة، مع نشاط زائد للرياح في معظم الأنحاء.

حالة الطقس بمحافظة أسيوط

وتسجل درجة الحرارة الكبرى بالمحافظة 23 درجة مئوية، وتصل الصغرى إلى 8 درجات مئوية، فيما تبلغ درجة الرطوبة 73 درجة، مع وجود مؤشرات ضعيفة لسقوط الأمطار، بنسبة 2%، ونشاط زائد للرياح.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، واحتمال لهبوب الرياح المحملة بالأتربة.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا شديد البرودة ليلا، حيث تسجل القاهرة 22 درجة مئوية فى درجة الحرارة العظمى، كما توقعت أن يسود طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية نهارا، شديد البرودة ليلا، وتضم السواحل الشمالية «مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح».

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء نهارا، وتوقعت أيضا أن يسود طقس مائل للدفء على شمال وجنوب الصعيد، محملا بالأتربة نهارًا، شديد البرودة ليلا.

تحذير لقائدي المركبات

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح الخماسينية، وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما وجهت الهيئة تحذيراتها لقائدي السيارات والمركبات الثقيلة من تجاوز وزيادة السرعة المقررة على الطرق السريعة، تجنبا لوقوع أي حوادث على الطريق، وطالبت المواطنين بعدم تخفيف الملابس تحسبا لتغيرات الطقس المناخية حتى يسود اعتدال في حالة الطقس.

وضمن توقعات هيئة الأرصاد، يسود طقس غائم جزئي على كل أنحاء الجمهورية، ومشمس على جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء ، ومن احتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وربما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.