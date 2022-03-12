سيارات متنقلة لتحصيل إيجارات وأقساط الوحدات المتأخرة في طور سيناء

قال اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إن المحافظ خالد فودة أصدر قراراً بضرورة تحصيل الإيجارات والأقساط المتأخرة على المواطنين في كل المدن، سواء بالنسبة لوحدات الإسكان أو المحال التجارية.

وأكد «الشريف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم السبت، إنه جرى إصدار تكليف لكل رؤساء المدن بضرورة تحصيل المتأخرات لأنها حق الدولة، مضيفا «لن ننتظر أن يأتي المواطن للدفع، بل سيتم طرق الأبواب وإرسال سيارات خدمة المواطنين المجهزة لتحصيل الرسوم والمتأخرات، ضمن خطة الدولة لتحصيل إيجارات وأقساط الشقق والأراضي وغرامات المخالفات».

سيارات لتحصيل ايجارات حي الزهراء

وذكر العميد هاني رضا رئيس مجلس مدينة طور سيناء، أنه كلف سكرتير المدينة سهير عبد العاطي بترأس لجان التحصيل التي تقوم باتباع سياسية طرق الأبواب لتحصيل حق الدولة، ووجه بضرورة إرسال سيارات خدمة المواطنين إلى كل الأحياء والمناطق بطور سيناء لتحصيل إيجارات الشقق وأقساط الوحدات السكنية، إلى جانب دفع أي رسوم مستحقة الي مجلس المدينة.

وأوضح أنه جرى تحصيل متأخرات حي الزهراء بالكامل في أسبوع واحد فقط، على أن يتم زيارة كل الأحياء تباعاً.

وتابع «رضا»، أن سياسية طرق الأبواب هدفها تحصيل حق الدولة ومساعدة المواطنين على أن تلبي خدمته في محله السكني، ضمن خطة التحول الرقمي الذي دعي إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إزالة تعديات وتطوير طرق

وأكد رئيس مجلس مدينة طور سيناء، إزالة ما يقرب من 40 حالة بالمدينة ما بين أسوار مخالفة ومنازل تعدي على أرض الدولة، مشيرا إلى أنه يجرى إزالة أي حالة تعد في المهد فور علم المجلس بها، وقال إن هناك تنسيقا تاما بين المجلس ومديرية الأمن لتنفيذ الإزالة فوري.

وقال إنه ضمن خطة تطوير مدينة طور سيناء يجرى تطوير طريق الجبيل بطول 3 كيلو مترات، وكذلك تطوير منطقة الكورنيش ضمن المرحلة الثانية لتطوير كورنيش وطريق الطور الساحلي، مضيفا أن الطريق اتجاهين ويضم 3 حارات في كل اتجاه.

أما طريق الوادي جامعة الملك سلمان فكل المعدات تعمل ليلا ونهارا من أجل هذا الطريق الذي يبلغ طوله 8 كيلو مترات، ويجريى تطويره على أعلى مستوى ليصبح إضافة جديدة الي الطرق بالمحافظة ومزود بتقنيات حديثة.